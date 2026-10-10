Förre NHL-stjärnan slutar – som 32-åring

Vid 32 års ålder väljer Matt Dumba att avsluta sin karriär.

NHL -backen, som förra säsongen tillhörde Pittsburgh Penguins , har varit klubblös sedan kontraktet med Penguins löpte ut i somras och har nu valt att lägga skridskorna på hyllan.

– Jag är klar. Det har varit en fantastisk resa, men nu fokuserar jag bara på familjen. Det har varit väldigt speciellt, säger Dumba .

Var en av NHL-lagets bäst betalda spelare

Under några säsonger på den andra halvan av 2010-talet var Matt Dumba en framstående spelare i Minnesota Wild . Säsongen 2017/18 sköt han 14 mål och producerade 50 poäng på 82 matcher, vilket gjorde att han belönades med ett sexårskontrakt värt 30 miljoner dollar som då gjorde honom till en Wilds tredje bäst betalda spelare.

Säsongen därpå blev det tolv mål och totalt 22 poäng på 32 matcher för Dumba, som började dras med skadebekymmer. Därefter lyckades han aldrig nå upp till samma höga höjder och 2023 lämnade han klubben för spel i Arizona. Han trejdades samma säsong till Tampa Bay Lightning och hann därefter spela för både Dallas och Pittsburgh.

Vann King Clancy Memorial Trophy

I december 2025 skickades Dumba till AHL -laget Wilkes/Barre-Scranton Penguins, där han avslutade fjolårssäsongen och spelade sina sista matcher i karriären.

Dumba draftades som sjunde spelare totalt av Minnesota i 2012 års NHL-draft och spelade totalt 748 matcher i NHL, där han producerade 261 poäng (85+176). 2020 tilldelades han King Clancy Memorial Trophy, ett pris som delas ut till den spelare som "bäst exemplifierar ledarskapskvaliteter på och utanför isen och har stått för en noterbar humanitär insats i samhället".