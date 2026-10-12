Stjärnan blir borta i tre månader

Matt Duchene är långtidsskadad efter en operation. Foto: Jerome Miron-Imagn Images

Foto: USA Today Sports

Dallas Stars meddelade på måndagen att Matt Duchene har genomgått en operation för att åtgärda en magmuskelskada. Den 35-årige centern placerades på långtidsskadelistan den 1 oktober efter att ha haft problem under hela träningslägret.

Enligt tränaren Glen Gulutzan hoppades klubben först att Duchene skulle kunna återhämta sig utan operation. När problemen kvarstod fick flera medicinska experter undersöka situationen innan beslutet fattades.

– Det var mer av ett kroniskt problem som de inte längre ville skjuta framför sig, säger Gulutzan till NHL.com om skadan.

Dallas Stars har problem med offensiven

Frånvaron kommer olägligt för Dallas, som har haft svårt att få fart på offensiven under säsongsinledningen. Inför måndagens matcher hade Stars gjort i snitt 2,20 mål per match, vilket placerade laget på 27:e plats i NHL. Även powerplay-spelet har hackat och låg på 7,7 procent, näst sämst i ligan.

Förra säsongen var Dallas betydligt vassare offensivt, med ett snitt på 3,33 mål per match och en andraplats i powerplay-statistiken.

"Andra spelare måste bidra mer"

Duchene noterades för 45 poäng på 57 grundseriematcher förra säsongen, följt av nio poäng på sex matcher i Stanley Cup-slutspelet. Så sent som säsongen 2024/25 producerade han 82 poäng.

– När man plockar bort en spelare som honom förlorar man offensiv kraft. Nu måste andra spelare bidra mer, konstaterar Gulutzan.

Duchene valdes som tredje spelare totalt av Colorado Avalanche i NHL-draften 2009. Under sin NHL-karriär har han samlat ihop 936 poäng på 1 195 grundseriematcher för Colorado, Ottawa, Columbus, Nashville och Dallas.