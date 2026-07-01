Det blir Zuccarellos nya NHL-klubb

Mats Zuccarello.

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Mats Zuccarello fortsätter sin fantastiska NHL-karriär. Norrmannen är klar för spel i Los Angeles Kings nästa säsong. Forwarden gjorde 54 poäng på 59 matcher för Minnesota Wild den gångna säsongen. Där har han spelat i sju raka säsonger och varit en stor profil.

Men nu fortsätter alltså karriären i Kalifornien.

Kings blir hans fjärde NHL-klubb i karriären. Totalt har han gjort 963 matcher i ligan och 110 i slutspelet. Nu ser han ut att bli den första norrmannen att göra över 1 000 matcher i NHL.

Kontraktet är skrivet över en säsong med en lönetaksträff på en miljon dollar.

Mats Zuccarello gjorde även nio poäng på åtta slutspelsmatcher den här säsongen. Nu blir veteranen en del av LA och kommer bland annat att få Adrian Kempe som lagkamrat nästa säsong.