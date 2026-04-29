Uppgifter: Det kan bli Mats Sundins nya roll i Toronto

Toronto Maple Leafs närmar sig ett avgörande beslut kring klubbens framtida ledning. Enligt uppgifter är Mats Sundin aktuell som vice president för hockeyverksamheten – ett drag som kan ge den tidigare lagkaptenen stort inflytande över organisationens riktning.

– Jag tror inte att han kommer hit för att bara skriva autografer och skaka hand, säger Elliotte Friedman i podcasten 32 Thoughts.

Mats Sundin ryktas vara på väg att få en tung titel i Toronto Maple Leafs.

Efter flera veckors sökande ser Toronto Maple Leafs att vara nära att forma sin nya klubbledningg. Enligt Elliotte Friedman arbetar klubben mot en lösning där Mats Sundin blir vice president för hockeyverksamheten, tillsammans med John Chayka, som ska få rollen som general manager.

”Som det ser ut just nu är min uppfattning att det blir Sundin och Chayka och att de bara behöver slutföra affären. Ingenting är klart förrän det är klart, men det är vad jag tror håller på att hända,” säger Friedman i podcasten 32 Thoughts.

Sundin, 55, har aldrig tidigare haft en roll i en NHL-ledning. Enligt Friedman har processen dock tagit tid.

”Det tog lite tid och det krävdes en del övertalning,” rapporterar han och meddelar samtidigt att parterna fortfarande förhandlar.

Förhoppningen: Sundin ska ge Leafs stoltheten tillbaka

Den svenske hockeylegendaren är en av klubbens största profiler genom tiderna. Under sina 13 säsonger i Toronto (1994–2008), varav tio som lagkapten, spelade han 981 matcher. Han är fortfarande klubbens största poängplockare genom tiderna.

Bakgrunden till förändringen i Maple Leafs handlar om klubbens senaste säsong. Laget missade slutspel för första gången sedan 2016 och känslan har varit att man tappat stoltheten för klubbemblemet.

”De känner att lagets stolthet skadades förra året. Laget hade inte den laganda som man vill ha,” säger Friedman. ”Och jag tror att de hoppas att genom att ta tillbaka Sundin och någon som bryr sig om Maple Leafs lika mycket som han gör, kan han åtminstone återställa en del av det och förhoppningsvis bidra till att göra dem framgångsrika.”

Sundins roll väntas heller inte bli symbolisk.

”Jag tror inte att det är en liten roll. Jag tror inte att han kommer hit för att bara skriva autografer och skaka hand. Jag tror att de verkligen hoppas att han kan ha en aktiv roll i att forma lagets framtid,” säger Friedman.

John Chayka kan bli ny general manager för Maple Leafs

Den tilltänkta samarbetspartnern Chayka blev historisk som NHL:s yngste general manager när han tog över Arizona Coyotes 2016 – endast 26 år gammal. Efter fyra säsonger lämnade han klubben 2020 och stängdes därefter av från ligan under 2021.

Nu, fem år senare, kan han vara på väg tillbaka till NHL – och till ett Maple Leafs som missade slutspel för första gången på ett decennium och samtidigt närmar sig ett kritiskt läge med bara två år kvar på kontraktet för lagkaptenen Auston Matthews.

”Om Sundin får jobbet tror jag att det blir Chayka. Men om något händer här och det inte blir av, vet jag inte riktigt vart det här tar vägen. Jag vet inte vad reservplanen är,” sade Friedman.

Chayka har tillsammans med Dallas Stars assisterande general manager Scott White pekats ut som finalister till GM-jobbet i Toronto. Klubbens senaste general manager, Brad Treliving, fick sparken förra månaden.