Förlänger med tränaren - efter succésäsongen

Martin St-Louis stannar i Montréal Canadiens.

Foto: Ron Chenoy-USA TODAY Sports

Montreal Canadiens har de senaste säsongerna blivit en kraft att räkna med i NHL. Mycket tack vare deras huvudtränare Martin St-Louis. När han tog över mitt under säsongen 21/22 hade han enbart tränat ett U13-lag innan.

Första tre säsongerna missade laget slutspel men flera av de unga spelarna tog samtidigt stora kliv. De senaste två säsongerna har laget tagit sig tillbaka till toppen. Det har blivit två raka slutspel där de den senaste säsongen gick hela vägen till en konferensfinal.

Där tog det slut mot blivande mästarna Carolina Hurricanes.

Martin St-Louis stannar i Montréal Canadiens

Däremot sitter Montréal på ett av NHL:s mest spännande lag. Inte minst har de en ung kärna på väg fram där flera också har riktigt fördelaktiga långtidskontrakt. Nu väljer klubben också att satsa vidare på tränaren som har skrivit på fram till 2030.

Under måndagen meddelade Canadiens att de är överens med Martin St-Louis om ett mångårigt kontrakt som binder 51-åringen till klubben en lång tid framöver.

Den tidigare forwarden vann både Stanley Cup och OS under sin tid som spelare och plockade även hem NHL:s poängliga vid två tillfällen. Nu får han chansen att fortsätta sitt projekt som huvudtränare för en av ligans mest klassiska klubbar.