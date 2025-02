Belönas med stort kontrakt: ”Vi är extremt glada”

I helgen trejdades Marcus Pettersson från Pittsburgh till Vancouver.

Nu belönas den svenske backen med ett sexårskontrakt värt 360 miljoner kronor.

– Vi är extremt glada, säger general managern Patrik Allvin.

Marcus Pettersson belönas med ett sexårskontrakt av Vancouver.

Foto: Darryl Dyck/The Canadian Press via AP/Alamy

Under natten till lördag, svensk tid, trejdades Marcus Pettersson från Pittsburgh Penguins till Vancouver Canucks. Fem dagar senare har nu Canucks säkrat upp den svenske backens tjänster på ett långtidskontrakt.

Via sin hemsida meddelar Canucks att Pettersson tecknat ett sexårskontrakt med en lönetaksträff på 5,5 miljoner dollar. Totalt har kontraktet ett värde på 360 miljoner kronor och sträcker sig fram till sommaren 2031.

– På bara ett par matcher har Marcus redan visat det ledarskap, lugn och den karaktär vi vill ha i en topp fyra-back, säger general managern Patrik Allvin.

Fått stort förtroende efter trejden

Pettersson trejdades till Canucks tillsammans med Drew O’Connor i utbyte mot ett förstarundeval i sommarens NHL-draft, backen Vincent Desharnais, forwarden Danton Heinen samt det svenska forwardslöftet Melvin Fernström. Sedan flytten har den svenske backen spelat två matcher och loggat 24 och en halv minuts istid i genomsnitt.

– Han bidrar med ett lugn på isen, nyttjar sin långa räckvidd och sina smarta spel för att bryta upp spel och har ett bra förstapass som hjälper oss att skapa mer offensivt. Vi är extremt glada att få den här affären gjord och ser framemot att jobba med honom både kort- och långsiktigt, säger Allvin.

Klausuler skyddar från trejd

Enligt PuckPedia har Pettersson en no movement-klausul inskriven i sitt kontrakt under sina tre första år på kontraket som gör att han inte kan trejdas, placeras på waivers eller skickas till farmarlaget utan hans eget godkännande. Under hans sista tre år på kontraktet övergår klausulen sedan till en no trade-klausul där Pettersson kan lämna in en lista på 15 lag dit han inte kan trejdas.

Vancouver är Petterssons tredje klubb i NHL sedan han lämnade Sverige och Skellefteå 2017. Han inledde sin NHL-karriär i Anaheim, där han spelade en och en halv säsong innan han trejdades till Pittsburgh under säsongen 2018/19. Totalt har Pettersson spelat 493 matcher i NHL och producerat 151 poäng under sina åtta säsonger i ligan.