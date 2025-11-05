Marcus Johansson spelar på ett billigt kontrakt – och gör hittills succé i Minnesota Wild. Den svenska veteranen har, efter nattens 3-2-seger mot Nashville Predators, poäng i sex raka matcher.

Marcus Johansson fortsätter att imponera i Minnesota Wild.

Foto: AP Photo/Abbie Parr.

De senaste säsongerna har Marcus Johansson legat runt 30 poäng per säsong. Efter 14 matcher har nu den svenske forwarden redan gjort tolv poäng den här säsongen. Det efter en poängsvit på sex raka matcher där han totalt gjort åtta poäng.

I natt klev han fram med ett mål och en assist, där han också var den som avgjorde matchen på övertid.

Kirill Kaprizov var den som öppnade målskyttet innan Matthew Wood kvitterade för Predators. Zeev Buium satte sedan 2-1, på assist från Johansson. Nashville kvitterade sedan matchen med en sekund kvar att spela genom Steven Stamkos.

Men på övertiden fastställde alltså Marcus Johansson slutresultatet till 3-2. Ett mål som blev kontroversiellt då målburen var flyttad ur sitt läge innan han hann skicka in pucken över linjen.

Noterbart är också att svensken sitter på ett kontrakt värt 800 000 dollar över den här säsongen. Ett kontrakt som han skrev på i början av juni. Hittills har det alltså varit en otrolig ”bang for the buck” och MoJo:s kontrakt kan mycket väl vara ett av NHL:s bästa just nu. 35-åringen trendar just nu mot 70 poäng, och har aldrig gjort mer än 58 tidigare.

Source: Marcus Johansson @ Elite Prospects