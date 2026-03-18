15 mållösa matcher är vad Marcus Johansson stannar på. I nattens 4–3-seger mot Chicago Blackhawks blev svensken en av de stora hjältarna för Minnesota Wild.

– Det är alltid frustrerande när de inte går in, säger 35-åringen till media.

Marcus Johansson fick till slut jubla igen i NHL.

Det var inte bara Elias Pettersson som bröt en svensk måltorka inatt (läs mer om det här). I 4–3-segern mot Chicago Blackhawks fick Minnesota Wild nämligen till slut se Marcus Johansson jubla igen i NHL. Något 35-åringen inte gjort på 15 matcher, innan OS i Milano.

Men det var inte bara 2–0-målet som ”MoJo” bidrog med. Ytterligare två poäng trillade in via framspelningar, varav en blev helt avgörande då den gav Mats Zuccarello chansen att avgöra i förlängningen. Den norske lagkamraten pekade snabbt på svensken för att ge honom kredd. Och kanske hade det hjälp att Johansson fått näta dessförinnan.

– Det var ett tag sedan. Jag tror att folk vet att jag inte alltid är en shoot-first-spelare och det är alltid frustrerande när de inte går in, men det var skönt att få in en sådan där turlig flippuck – men de räknas också, säger Marcus Johansson till media efter matchen.

Gustavsson försvann plötsligt: ”Skyndade mig”

Under mötet hamnade även en annan Minnesota-svensk i fokus. Detta då Filip Gustavsson, likt för någon månad sedan lämnat isen. Då synts burväktaren spy i sitt målområde, men den här gången återvände han relativt snabbt.

Jesper Wallstedt hoppade in i det viktiga skedet, i den tredje perioden, men bytte igen med Gustavsson drygt tre minuter senare. Efteråt förklarar Filip.

– Det var problem med utrustningen och jag visste att det skulle ta längre tid än TV-pausen. Så jag skyndade mig att få det fixat och väntade sedan på att få komma ut igen, säger han.

Även Jonas Brodin noterades för en assist i Wild.

