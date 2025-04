Bisarra bilderna – blir både utbytt och inbytt

Marcus Högberg hade en mardrömsnatt i derbyt mellan New York Islanders och New York Rangers.

Han blev nämligen både utbytt och inbytt samt släppte in åtta mål när Islanders förlorade med hela 9-2 mot värsta rivalen.

– Det var fel av mig, säger tränaren Patrick Roy när han förklarar de dubbla målvaktsbytena.

Marcus Högberg gjorde bara ett kort besök i båset under storförlusten.

Foto: Frank Franklin II/AP Photo/Alamy & NHL/Skärmdump

Det utspelade sig märkliga scener i natt när New York Islanders och New York Rangers mötes för säsongens sista derby i NHL.

Islanders var helt under isen och släppte till väldigt mycket i defensiven vilket ledde till att den svenske målvakten Marcus Högberg fick hämta pucken ur nätet flera gånger om. Ett effektivt Rangers kunde då gå upp till en 4-0-ledning redan i första perioden.

I den andra perioden lyfte sig visserligen Islanders lite men det stod ändå 5-1 till Rangers när pucken släpptes för den tredje perioden. När Rangers sedan också gjorde 6-1 under den sista perioden innebar det slutet på Marcus Högbergs kväll, trodde de flesta. Högberg blev utbytt efter att ha släppt in sex mål och in kom i stället Tristan Lennox.

22-årige Lennox fick då hoppa in och göra sin NHL-debut, efter att endast ha vaktat kassen i fyra (!) AHL-matcher tidigare under säsongen. Lennox blev dock inte långvarig i kassen. Han överlevde endast i 4:43 minuter innan Rangers gjorde mål igen för 7-2 i matchen. Efter att ha släppt in ett mål på två skott valde då Islanders-tränaren, och målvaktslegendaren, Patrick Roy att plocka ut Lennox. In kom i stället Marcus Högberg igen.

Patrick Roy förklarar dubbla bytet av Marcus Högberg

Högberg släppte sedan in ytterligare två mål under de avslutande minuterna. Totalt släppte svensken alltså in hela åtta mål på 30 skott.

– Jag är bara väldigt besviken, säger Högberg efteråt enligt New York Post och menar att han aldrig tidigare varit med om att bli utbytt och inbytt i samma match.

Patrick Roy förklarar sedan sitt beslut att först plocka av Marcus Högberg, för att sedan plocka in honom igen efter bara knappa fem minuter på bänken.

– Jag ville ge Marcus en chans att vila efter det sjätte målet, mest för det mentala. När jag satte in Lennox och såg att han släppte in ett mål direkt, då insåg jag mitt misstag. Det var fel av mig. Grabben har inte haft chansen att träna och det kändes orättvist av mig att ta in honom och låta honom stå i det där. Därför plockade jag in Marcus igen för att jag ville inte sätta Lennox i den tuffa situationen. Vi släppte ju bara till en massa kontringar och jag tyckte inte att det kändes ”fair” mot honom i hans första match, säger Roy på sin presskonferens efter förnedringen.

Mika Zibanejad stod för 1+1 i Rangers storseger och den svenske toppcentern är nu inne i ett stim med sju poäng på sina tre senaste matcher. Simon Holmström och Pierre Engvall noterades för varsin assist för ”Isles” i krossen.

New York Islanders – New York Rangers 2–9 (0-4,1-1,1-4)

Islanders: Maksim Tsyplakov (10), Hudson Fasching (1).

Rangers: Artemij Panarin 2 (37), Brett Berard 2 (6), Mika Zibanejad (18), Will Cuylle (19), Vincent Trocheck (24), Juuso Parssinen (5), Alexis Lafrenière (17).