Uppgifter: Återvänder – skriver historia i NHL

2005/06 anslöt Marco Sturm till Boston Bruins och gjorde succé.

Nu, 15 år efter sista matchen i tröjan, uppges tysken återvända för att skriva historia som huvudtränare.

Marco Sturm. Foto: Alarmy (montage).

Det mesta talar för att vi inom kort kommer att få se en tysk huvudtränare i NHL för första gången.



Efter att Marco Sturm tidigare i maj nämns som en het kandidat till tränarjobbet i Vancouver Canucks, skriver nu Cam Robinson på EliteProspect, att 46-åringen från Dingolfing är på väg att ta över huvudansvaret i sin tidigare klubb Boston Bruins.



Marco Sturm och Mitch Love har tidigare nämnts kring jobbet i NHL-klubben, men nu ser det alltså ut att bli tysken som under sin spelarkarriär drog på sig den klassiska tröjan under fem säsonger.



– En kille som är ambitiös, en kille som förstår spelare, en kille som har respekt. Folk respekterar Sturm. Han har ett gott rykte, sa nyligen Sportsnet’s Elliotte Friedman i 32 Thoughts Podcast tidigare i maj.



Sturm tar därmed över efter att Joe Sacco varit interim-tränare sedan Jim Montgomery fick sparken 20 matcher in på 2024/25-säsongen.

Fjärde européen – efter Sörensen

Sturm spelade främst för San Jose under sin 14 år långa karriär i NHL. Därefter inledde han sin tränarkarriär inom det tyska ishockeyförbundet innan han klev in i Los Angeles Kings organisation. Där blev det först jobb som assisterande tränare i NHL-laget och sedan som huvudtränare för AHL-laget Ontario Reign. Det är även därifrån han nu värvas till Boston Bruins.



När Sturm jobbade för Tyskland tog han nationen till en sensationell OS-final 2018. Det hela i kombination med jobbet i NHL och AHL har gjort honom till ett flitigt diskuterat namn för NHL-jobb under de senaste åren. Förra året gjorde han upp med Ryan Warsofsky om uppdraget i San Jose, och nyligen valde Vancouver till slut Adam Foote.



Endast tre européer har tidigare varit huvudtränare i NHL. Alpo Suhanen, Ivan Hlinka och Anders Sörensen, som nyligen stått på den svenska bänken under VM.