Uppgifter: Visar intresse för stjärnan

Minnesota Wild har inte lyckats säkra lagets stjärnforward Marco Rossi på ett nytt kontrakt inför den kommande säsongen. Forwardens avtal löpte ut tidigare i somras och parterna har enligt tidigare uppgifter nått ett dödläge i förhandlingarna.

De strandade förhandlingarna kan resultera i en trejd för den österrikiska stjärnan.

Enligt RG har nu både Vancouver Canucks och Seattle Kraken visat intresse kring Rossis tjänster inför nästa säsong.

– Båda var intresserade av Rossi inför draften i somras och in i mitten av juli. Jag har hört att om ingenting förändras för Rossi och Wild så vill de undersöka vad som krävs för att värva Rossi, säger en källa till sajten.

Ska ha nobbat brokontrakt

Wild uppges ha erbjudit Rossi en typ av brokonrakt tidigare i somras, som österrikaren ska ha nobbat.

Den 23-årige centern producerade 24 mål och 60 poäng på 82 grundseriematcher förra säsongen, vilket gjorde honom till lagets näst poängbästa spelare bakom Matt Boldy (73 poäng).

Österrikaren draftades som nionde spelare totalt i 2020 års NHL-draft och har sedan säsongen 2023/24 varit ordinarie i Wilds NHL-lag.

