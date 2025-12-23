Toronto Maple Leafs kräftgång i NHL får konsekvenser. Nu meddelar klubben att den assisterande tränaren Marc Savard får sparken.

Marc Savard får sparken av Toronto Maple Leafs. Foto: AP Photo/Elise Amendola

Toronto Maple Leafs har varit NHL:s stora flopplag den här säsongen. Efter att ha vunnit Atlantic Division och spelat in 108 poäng under grundserien i fjol är man just nu sist i hela Eastern Conference med 35 inspelade poäng på 35 matcher.

Efter att ha radat upp tre raka förluster på den roadtrip laget befunnit sig på sista veckan kommer nu beskedet att lagledningen gör en förändring. Men i stället för att sparka huvudtränaren Craig Berube väljer Leafs en annan väg. Det är nämligen den assisterande tränaren Marc Savard som får böra hundhuvud för den misslyckade första halvan av säsongen – och tvingas lämna laget.

Savard har haft ansvar för Torontos powerplay som är sämst i hela ligan. Trots spelare som Auston Matthews, William Nylander och John Tavares i laget har Maple Leafs bara gjort mål på 13,3 procent av sina numerära överlägen.

Marc Savard – tidigare storspelare i NHL

Marc Savard anställdes av Toronto Maple Leafs inför förra säsongen efter att ha jobbat i Calgary Flames organisation tidigare. Bakom sig har den 48-årige kanadensaren en imponerande NHL-karriär med 706 poäng på 806 matcher med New York Rangers, Calgary, Atlanta och Boston Bruins.

Dessvärre förkortades den kraftigt av en brutal tackling från Pittsburgh Penguins dåvarande forward Matt Cooke i januari 2011. Savard ådrog sig en allvarlig hjärnskakning och lyckades aldrig återvända till isen efter det. Han missade därmed Bruins Stanley Cup-seger samma år som han skadade sig.

Toronto Maple Leafs har inte meddelat om de kommer att ta in en ersättare för Marc Savard.