I natt spelade Marc-André Fleury för sista gången i Pittsburgh Penguins.

40-åringen blev inbytt och höll nollan i sin avskedsmatch.

– Jag är väldigt tacksam för den här möjligheten att spela här en sista gång, säger Fleury efteråt.

Marc-André Fleury tog farväl av Pittsburgh i natt. Foto: Charles LeClaire-Imagn Images

13 säsonger. 692 matcher. Tre Stanley Cups.

Det var Marc-André Fleurys facit i Pittsburgh Penguins innan han fick lämna klubben 2017. Därefter spelade han för Vegas Golden Knights, Chicago Blackhawks och Minnesota Wild innan han tidigare i år meddelade att karriären är över. Men trots att 40-åringen lagt plockhandsken på hyllan var han i natt tillbaka i Pittsburgh för en sista match. Legendaren hade nämligen skrivit på för att spela i en försäsongsmatch för att formellt sett få avsluta sin karriär som en Penguins-spelare.

Han blev inbytt inför tredje perioden mot Columbus Blue Jackets och Fleury räddade alla åtta skott som han fick på sig för att hålla nollan i avskedet. Pittsburgh vann matchen med 4-1.

– Det kändes surrealistiskt, lite galet men också naturligt. När jag har spelat här i Pittsburgh med andra lag har det alltid känts lite konstigt. Men nu kändes det normalt, som det brukade göra förut, säger Fleury efteråt och fortsätter:

– Det har varit helt otroligt att få vara tillbaka med Penguins och se killarna framför mig igen. Det har känts som på den gamla goda tiden.

Marc-André Fleury tar farväl: ”Kunde inte säga nej”

Publiken i Pittsburgh ville inte sluta sjunga och jubla för Fleury. Under matchen skanderade publiken hans namn och tackade honom gång på gång. Ibland skanderades även ”ett år till” på läktarna i PPG Paints Arena

– Varje gång han rörde pucken var responsen från fansen helt galen. Det kändes som en slutspelsmatch. Vi var alla väldigt glada och ler hela tiden över att ha honom tillbaka. Det är något som man aldrig hade förväntat sig skulle hända. Vi ville vinna för honom och det var skönt att vi kunde göra det också, säger Sidney Crosby efter matchen.

Marc-André Fleury har varit tillbaka i Pittsburgh flera gånger som motståndare de senaste åren men nu var han där i de ”rätta färgerna” igen. Han medger att det var speciellt att få spela en sista match för klubben igen.

– Jag kände mig nästan lite dum, det här är väl fjärde gången som jag har åkt runt och tagit farväl, men jag har kommit tillbaka flera gånger nu. Men jag kunde inte tacka nej till att komma och spela i den här tröjan en sista gång. Jag är väldigt tacksam för den här möjligheten att återvända och spela för Penguins igen, säger målvakten.

Rickard Rakell tvåmålsskytt i matchen

Matchen då?

Columbus Blue Jackets tog ledningen i första perioden, då Sergej Murasjov vaktade kassen för Pittsburgh. Men sedan vände hemmalaget på steken. Sidney Crosby gjorde det första målet, och ingen tvivlade väl någonsin om att Crosby skulle göra mål i Fleurys avskedsmatch. Därefter blev det svensk betoning på matchen. Rickard Rakell gav Penguins ledningen i slutsekunderna av mittperioden då han slog in en retur efter assist av Crosby och Erik Karlsson.

Pittsburgh utökade till 3-1 innan Rakell dök upp i målprotokollet igen. Svensken sköt sitt andra mål i matchen då han punkterade tillställningen genom att göra 4-1 i tom kasse. Crosby noterades för en assist även till det målet och superstjärnan gjorde alltså 1+2 i matchen.

Pittsburgh Penguins – Columbus Blue Jackets 4–1 (0-1,2-0,2-0)

Pittsburgh: Rickard Rakell 2, Sidney Crosby, Ville Koivunen.

Columbus: Luca Del Bel Belluz.

