Förlänger kontraktet – mer än fyrdubblar lönen

Boston Bruins meddelar via sin hemsida att man har förlängt kontraktet med den 24-årige forwarden Marat Chusnutdinov. Forwarden hade ett avtal som löpte ut efter säsongen, men redan nu har parterna enats om ett nytt treårskontrakt som sträcker sig fram till sommaren 2030.

Det nya kontraktet, som är forwardens tredje NHL -kontrakt i karriären, har en lönetaksträff på 3,95 miljoner dollar. Det innebär mer än en fyrdubbling av lönen för Chusnutdinov, som den här säsongen har en lönetaksträff på 925 000 dollar.

Draftades i andrarundan 2020

24-åringen draftades tidigt i andrarundan 2020 av Minnesota Wild och NHL-debuterade våren 2024 för klubben. Den ryske forwarden blev emellertid kortvarig i klubben, då han redan under säsongen därpå trejdades till Boston Bruins.

Efter att ha producerat tolv poäng under sin debutsäsong i NHL stod Chustnutdinov för 33 poäng på 77 matcher för Bruins förra säsongen och har denna säsong inlett med att producera fem poäng (2+3) på tio matcher.