Supertalangens succé: Tio poäng på fyra matcher

Macklin Celebrini är en av NHL:s hetaste spelare just nu.

I natt inkasserade San Joses supertalang tre poäng i övertidssegern (6–5) mot Minnesota – och har nu gjort tio poäng på de fyra senaste matcherna.

– Jag spelar med väldigt bra spelare, säger Celebrini till NHL.com.

Foto: Ellen Schmidt/AP/Alamy

Macklin Celebrini är mer eller mindre ostoppbar för tillfället.



I nattens övertidsseger mot Minnesota Wild (6–5) stod den 19-årige supertalangen för tre nya poäng för San Jose Sharks – och har nu gjort tio poäng på sina fyra senaste matcher. Celebrini stod för ett mål och två assist i segermatchen, varav hans mål blev det matchvinnande i förlängningsspelet.



– Jag spelar med väldigt bra spelare (Tyler Toffoli och Will Smith). Jag tror att man måste ge dem kredd, det är dem som stöttar mig och sätter mig i bra lägen. Man kan säga att det har fungerat, säger Celebrini till NHL.com.

Första NHL-målet för Michael Misa

Celebrini har nu gjort 15 poäng på de nio inledande matcherna av NHL-säsongen och ligger på en tredjeplats i NHL:s poängliga. Noteringen gör honom också till den delat tredje poängbästa tonåringen i NHL:s historia efter de nio inledande matcherna – bara slagen av självaste Wayne Gretzky (16 poäng) och Bryan Trottier (18).



19-åringens svenske lagkamrat William Eklund spelade en framträdande roll i segermatchen med sina tre poäng, fördelat på två mål och en assist, medan sommarens drafttvåa Michael Misa slog till med sitt första mål i NHL-karriären i sin femte NHL-match.



– Det var det lättaste målet jag kunde önska, säger Misa som rakade in en retur från nära håll.

– Så är hockey. Du måste ta dig till målet och försöka göra mål. Jag hade tur nog att hamna i den positionen.



Minnesota Wild – San Jose Sharks 5–6 e. sd

Minnesota: Marcus Johansson (4), Marco Rossi (2), Ryan Hartman (3), Zeev Buium (2), Joel Eriksson Ek (2).

San Jose: William Eklund 2 (4), Michael Misa (1), Ryan Reaves (2), Tyler Toffoli (3), Macklin Celebrini (6).



