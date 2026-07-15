Macklin Celebrini pryder omslaget av NHL 27.

Foto: Bildbyrån & NHL.

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En av hockeyvärldens absolut största unga stjärnor tar nu plats i rampljuset för en av tidernas mest klassiska datorspelsserier.

Under tisdagen meddelade EA Sports att San Jose Sharks-forwarden Macklin Celebrini blir omslagsstjärna för spelet NHL 27. Därmed blir han, med sina bara 19 år (han fyllde nyligen 20), den yngsta spelaren någonsin att pryda spelomslaget.

Celebrini blir därmed bara den andra Sharks-spelaren någonsin att ta plats på omslaget för spelserien, som lanserades första gången 1991 – samma säsong som San Jose Sharks klev in i ligan. Den förre San Jose-ikonen Owen Nolan prydde omslaget till klassiska NHL 2001.

Sensationell andra säsong

På bara två korta år har Celebrini haft en enorm inverkan på både sitt lag i Bay Area och hockeyvärlden i stort. Efter en stabil rookiesäsong exploderade Vancouver-sonen under sitt andra år i ett Sharks som febrilt försökte ta sig till Stanley Cup-slutspel för första gången på sju år.

Trots att laget till slut missade att knipa en wild card-plats i Western Conference, cementerade Celebrini sin status som ett av ligans absolut farligaste offensiva vapen. Med 45 mål och 70 assist på 82 matcher landade 20-åringen på en fjärdeplats i NHL:s totala poängliga med sina 115 poäng.

Dominerade på världsscenen

Utöver framgångarna i klubblaget stod Celebrini för dubbla uppvisningar på den internationella scenen under året. Han tog plats i Kanadas trupp till vinter-OS 2026 i Milano, där han troligtvis var lagets näst bästa spelare efter storstjärnan Connor McDavid. På sex matcher noterades han för fem mål och totalt tio poäng. Med det vann han OS-turneringens skytteliga och slutade tvåa i den totala poängligan bakom just McDavid. Superduon ledde Kanada hela vägen till OS-finalen, där det till slut blev en snöplig förlust mot USA efter förlängning.

Under våren drog Celebrini på sig den lönnlövsprydda landslagströjan på nytt, den här gången som lagkapten för Kanada under herrarnas hockey-VM. Trots att Kanada snöpligt blev utan medalj i Schweiz, öste Celebrini in sex mål och 14 poäng på tio matcher. Han slutade tvåa i VM:s poängliga, delade tredjeplatsen i skytteligan och utsågs därefter till 2026 IIHF Male Player of the Year (årets herrspelare i internationell ishockey).