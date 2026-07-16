JVM-hjälten skriver på för Stanley Cup-mästarna

William Håkansson skriver på sitt första NHL-kontrakt. Foto: Bildbyrån (montage).

I april 2025 belönade Luleå William Håkansson med ett treårsavtal. De första SHL-matcherna hade då tagit sig in på backens CV och en spännande säsong väntade med hopp om ett genombrott.

Nu, efter JVM-guld och ett andraval i NHL-draften, skriver 18-åringen på sitt första NHL-kontrakt.

Den 194 centimeter långe backbjässen kunde gå ut med nyheten tillsammans med Carolina Hurricanes under onsdagen. Ett rookie-avtal på tre år som markerar starten på en framtida resa borta i Nordamerika.

– William bevisade förra säsongen att han kan hantera att spela mot vuxna män i SHL. Vi ser fram emot att stötta honom i hans fortsatta utveckling, säger Hurricanes general manager Eric Tulsky.

William Håkansson: "Jag tror att chanserna är bra"

William Håkansson gick som spelare nummer 51 i draften. Det efter ett år med 31 ombytta matcher i SHL, med Luleå Hockey, men också ett lån till Almtuna och Hockeyallsvenskan.

– Jag tror att chanserna är bra, sa Håkansson till hockeysverige.se, vid draften, om att etablera sig i SHL nästa säsong.

– Jag tycker att sommaren har känts bra hittills. Det är inte så långt kvar innan det drar igång så sista veckorna här är det bara att tugga på.

TIll 2026/27, då Håkansson lånas ut till Luleå, har också Thomas "Bulan" Berglund bytts ut mot Dennis Hall.

– Jag har fått ett bra intryck av alla nya, det ska bli kul med lite nya ansikten också. Jag har en bra känsla inför säsongen, så det ska bli jäkligt kul att dra igång sen i augusti, har Håkansson sagt.