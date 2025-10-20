Lucas Raymond gjorde i går kväll comeback efter sin skada. Då klev den svenske stjärnan fram med två assist i Detroit Red Wings 4-2-seger över Edmonton Oilers.

Lucas Raymond gjorde comeback efter att ha missat två matcher med en skada.

Foto: Rick Osentoski-Imagn Images

Det var för en dryg vecka sedan som Lucas Raymond klev av mot Toronto Maple Leafs. Den svenske stjärnan har sedan dess stått utanför laget med en skada. Men redan under söndagskvällen var det dags för en comeback.

23-åringen klev då direkt fram och spelade en stor roll för Red Wings.

I den andra perioden var svensken med och spelade fram Dylan Larkin till 1-0. Emmitt Finnie gjorde sedan 2-0 innan Noa Philp satte dit Oilers första mål för kvällen. Dylan Larkin avslutade däremot den andra perioden med att göra 3-1.

Leon Draisaitl skapade sedan nerv i matchen med att sätta 3-2 sju minuter in i den tredje perioden. Ett mål som Mattias Ekholm hade en assist på. Men med dryga minuten kvar att spela kom 4-2 i tom kasse av Emmitt Finnie, ett mål som Lucas Raymond hade sin andra assist på.

Den svenska stjärnan har nu gjort fem poäng på sina fyra första matcher för säsongen. Dessutom har han nu gjort poäng i samtliga tre matcher sedan premiären.

Source: Lucas Raymond @ Elite Prospects