Ullmark hyllas – efter säsongens första nolla

Linus Ullmark håller nollan för första gången den här säsongen. Den svenska stjärnmålvakten spikade igen när Ottawa Senators vann med 4-0 mot Pittsburgh Penguins.

Foto: Terrence Lee-Imagn Images

Det har varit andra svenska målvakter i NHL som har stulit rampljuset den här säsongen. Den yngre generationen med Jesper Wallstedt och Filip Gustavsson i spetsen har haft en fantastisk höst och har fått de stora rubrikerna i NHL.

Men nu visar Linus Ullmark att även de äldre kan.

I nattens match mot Pittsburgh Penguins klev 32-åringen fram med sin första nolla för säsongen. Det efter att ha räddat 24 skott mot Pittsburgh och stoppat Sidney Crosby och gänget.

— Han såg redo ut från början och var tvungen att göra några stora räddningar, speciellt i tredje perioden. Vilket är ofta är fallet när ett lag behöver pressa på. Han såg bra ut i natt, säger huvudtränare Travis Green till NHL.com.

Linus Ullmark blev också utsedd till matchens stjärna efter sin insats. Målen gjordes av Brady Tkachuk, David Perron, Claude Giroux och Thachuk igen.