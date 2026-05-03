Efter flera år i farmarligan tog Linus Karlsson äntligen en ordinarie plats i NHL.

Då stod han också för en stark debutsäsong i Vancouver Canucks och fick ett nytt kontrakt med NHL-klubben.

– Jag är väldigt, väldigt stolt över resan som jag har gjort och att jag har tagit mig dit jag är nu, säger Linus Karlsson till hockeysverige.se.

Foto: Lindsey Wasson/Associated Press/Alamy & Bob Frid-USA TODAY Sports (Montage)

Tre Kronor har inlett med två vinster på två matcher i Fortuna Hockey Games. I laget återfinns bara ett fåtal NHL-spelare innan fler väntas ansluta inför Beijer Hockey Games nästa vecka och Hockey-VM om två veckor.

En av spelarna som däremot redan har valt att ansluta till landslaget är Linus Karlsson. För honom är detta första gången som han får spela i Tre Kronor sedan succén i Skellefteå säsongen 2021/22.

– Det är skitkul, det är ju någonting som man är väldigt stolt över att få representera sitt landslag. Det är kul att vara här, säger Linus Karlsson till hockeysverige.se.

NHL-spelare brukar ju ansluta lite senare, hur gick dina tankar kring att vara med och spela redan nu?

– Det var väl ingenting att tänka på egentligen. Jag hade ingenting speciellt för mig nu ändå, då är det perfekt att få komma och spela lite matcher och komma in i det. Jag känner att jag hellre vill vara med redan nu och köra på, vara på is, tävla och vara med och spela matcher, så att man hela tiden är igång. Då slipper man ta ett break på två-tre veckor för att sedan slängas in i hetluften direkt sen. Nu får man komma in i det tidigt och det blir skitkul att spela lite matcher här.

Du kände inte att du behövde vila efter en lång säsong då?

– Jo, men man fick ändå tio dagar från sista dagen där borta till första träningen här. På tio dagar tycker jag ändå att man får vila upp sig ganska mycket. Det räcker gott och väl, säger Karlsson med ett leende.

Linus Karlsson är tillbaka i landslagsdressen igen. Foto: Maxim Thore/Bildbyrån

Linus Karlsson om debutsäsongen i NHL

Annars har det varit en säsong med blandade känslor för Linus Karlsson. Han tog en ordinarie NHL-plats i Vancouver Canucks under säsongen och imponerade med 15 mål och 35 poäng på 79 matcher under sin första riktiga NHL-säsong. Det räckte för att komma femma både i interna skytteligan och poängligan i Canucks. Karlsson var även en av spelarna som producerade bäst i hela NHL med så lite istid. Karlsson snittade nämligen endast 12:31 minuter per match men var ändå en av de mest produktiva spelarna i Vancouver Canucks.

Samtidigt har Canucks haft en mardrömssäsong. Laget vann endast 25 av 82 matcher och plockade blott 58 poäng, vilket gjorde att de kom överlägset sist i NHL.

– Det har varit en tuff säsong för laget men sedan har ju det gått väldigt bra för egen del. Målet var ju att komma in och ta en plats och det tycker jag att jag har gjort på ett bra sätt. Jag var ju ”scratch” (petad) de första tre matcherna men sedan spelade jag resten. Jag är såklart väldigt stolt över att hur jag tog mig an den här utmaningen och bevisade att jag kan spela i NHL, säger Karlsson om sin säsong.

Hur är det att det går så bra personligen samtidigt som laget går så tungt? Kan du vara nöjd ändå?

– Ja, det är väl både och. Det är klart att det finns saker som man kan göra bättre, det får man ju kolla på nu under sommaren. Sedan är det klart att det är tråkigt att åka runt och förlora. Samtidigt kan man ju inte trycka ner sig själv heller bara för att vi torskar mycket matcher och ta bort allt självförtroende. Man måste ju också se det positiva i det, säger Linus Karlsson och fortsätter:

– Jag tycker att jag har haft en väldigt bra säsong och jag är väldigt nöjd med hur jag har presterat under hela säsongen egentligen. Det har inte var några större eller längre dippar utan jag tycker att jag har hållit en jämn och hög lägstanivå. Jag väljer att vara positiv och jag är faktiskt ganska nöjd med hur jag har spelat under säsongen.

Trots en svag säsong för laget har Linus Karlsson presterat bra. Foto: Stephen R. Sylvanie-Imagn Images

Nycklarna bakom fina produktionen

Linus Karlsson åkte över till Nordamerika 2022 och har haft flera starka säsonger i AHL där han har öst in poäng för farmarlaget Abbotsford Canucks. Han fick göra NHL-debut säsongen 2023/24 och spelade fyra matcher för Vancouver den säsongen. 2024/25 fick han sedan göra 23 NHL-matcher, där Karlsson noterades för sex poäng. Annars var Linus Karlsson förra året också med och blev Calder Cup-mästare i AHL. Karlsson gjorde stor succé i slutspelet och vann både skytteligan och poängligan med 14 mål och 26 poäng på 24 matcher på vägen till titeln.

Det ledde sedan till att han tog en ordinarie NHL-plats i Vancouver Canucks den här säsongen där han alltså hade en stark debutsäsong.

Ditt mål var att ta en plats i laget men du lyckades ju ännu bättre och var även med och bidrog, vad var det som fungerade för egen del?

– Jag tror att det började redan förra sommaren när vi vann Calder Cup. Det var väldigt häftigt att få vinna det och det är väldigt svårt att göra. Det är inte alla som får chansen att vinna den trofén så det var en väldigt kul och häftig upplevelse att få vinna.

– Jag fick ganska mycket självförtroende från det och kom in i årets säsong på ett bra sätt. Jag fick en bra chans från klubben också när jag väl fick börja spela och fick komma in i bra positioner. Det handlar mycket om självförtroende och jag tycker att jag byggde på det under hela säsongen.

– Det kom mer och mer när man spelade bra och sedan skrev jag ju ett nytt kontrakt och det gav också en boost. Sedan handlar det om att man vänjer sig vid att spela spelet där borta. Det är ju lite annorlunda men desto fler matcher man får, ju mer bekväm blir man och vet vad man ska göra ute på isen.

Under årets säsong spelade Linus Karlsson till sig en ordinarie plats i NHL. Foto: Bob Frid-Imagn Images

Skrev nytt kontrakt med Vancouver Canucks

Efter sin starka säsong i Canucks fick Linus Karlsson också belöningen i form av ett nytt kontrakt. Strax efter nyår skrev Karlsson på ett tvåårsavtal med Vancouver Canucks som är värt 2,25 miljoner dollar (nästan 21 miljoner kronor) per säsong.

Känns det som att du hör hemma i NHL på riktigt nu?

– Ja, så är det ju. Nu med det nya kontraktet och allting är tanken absolut att jag ska spela NHL. Det är ingenting som jag tar för givet utan det gäller att fortfarande jobba hårt och visa att jag ska ha en given plats där borta. Jag vill kunna klättra i hierarkin också, spela mer minuter och i flera olika situationer. Det blir ju nästa mål att ta lite mer plats i laget. Jag är inte nöjd än, absolut inte, men det är en bra start på NHL-karriären.

Hur skönt är det också att ha det nya kontraktet på plats tidigt så att du inte behöver vänta ut det på samma sätt som tidigare år?

– Det är klart att det har varit väldigt skönt att få det avklarat och kunna skriva på. Det är alltid lite så att man börjar tänka lite när man har kontraktsår. Sedan tycker jag ändå att kunde hålla fokus på ett bra sätt under säsongen också. Jag tog det bara dag för dag och gjorde mitt bästa hela tiden. Till slut fick jag lite utdelning och skrev på ett kontrakt som jag är väldigt nöjd med. Det är väldigt skönt och någonting som man har jobbat hårt för.

Det nya avtalet blir ett bevis för Linus Karlsson att han är en NHL-spelare på allvar. Foto: Stephen Brashear-Imagn Images

Linus Karlsson: ”Det är mycket pengar”

När du sitter i förhandlingarna och det är de här summorna som diskuteras, känns det att det är på allvar då? Blir det lite att du får nypa dig i armen?

– Jag vet inte, jag tror inte riktigt att man har förstått det än. Det är ju mycket pengar liksom. Jag vet inte, det är ingenting som jag riktigt har tänkt på. Pengar är ju inte allting heller, sedan är det klart att det är väldigt skönt och en trygghet att kunna skriva ett lite större kontrakt när man har fått jobba länge i AHL och sådär. Det är klart att det är en väldigt skön känsla.

Vid 26 års ålder har Linus Karlsson nu alltså spelat till sig en ordinarie NHL-plats och han reflekterat nu över vägen som har tagit honom dit.

– Jag har varit där borta i fyra år nu och det har varit tre år med mycket AHL-spel och bara lite NHL-spel innan årets säsong då. Det är klart att det är ett väldigt hårt jobb som ligger bakom. Det är också någonting som jag är väldigt stolt över. Det har varit en lång resa dit och väldigt, väldigt många timmar som ligger bakom det. Framför allt den mentala biten också, för det tar ju på en mentalt att hela tiden bli upp- och nedskickad. Jag är väldigt, väldigt stolt över resan som jag har gjort och att jag har tagit mig dit jag är nu, avslutar Linus Karlsson.

