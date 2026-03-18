Dråpslaget: Superstjärnan missar resten av grundserien

Edmonton tvingas klara slutspurten utan en av sina största stjärnor. Leon Draisaitl missar resten av grundserien efter en skada – ett tungt avbräck i jakten på slutspel.

Leon Draisaitl missar resten av grundserien.

I ett uttalande som publicerades under tisdagen meddelade klubben att Leon Draisaitl missar resten av grundserien på grund av en underkroppsskada.

Den 30-årige tysken ådrog sig skadan i samband med Edmontons 3–1-seger mot Nashville Predators söndagen den 15 mars. I den första perioden tog Draisaitl emot en hård tackling från Predators-forwarden Ozzy Wiesblatt, vilket fick honom att krascha in i sargen på ett olyckligt sätt framför Nashvilles bås. Därefter tog han sig av isen och ut i omklädningsrummet – och kom inte tillbaka till spel.

Draisaitl hade ännu en produktiv säsong bakom sig med 35 mål och 62 assist, totalt 97 poäng på 65 matcher. Han ligger för närvarande fyra i NHL:s poängliga, bakom lagkamraten Connor McDavid, Colorado-centern Nathan MacKinnon och Tampa Bay-forwarden Nikita Kutjerov. I och med att hans grundserie nu är över bryts också sviten på fyra raka säsonger med minst 100 poäng.

Draisaitl valdes som tredje spelare totalt i NHL-draften 2014 och slog igenom som superstjärna säsongen 2018–19 med 50 mål och 105 poäng. Säsongen därpå, 2019/20, vann han både Hart Trophy som ligans mest värdefulla spelare och Art Ross Trophy som poängkung. Säsongen 2024/25 tog han hem Maurice Richard Trophy som ligans främste målskytt.

Edmonton ligger för närvarande trea i Pacific Division med 75 poäng på 68 matcher. Enligt statistik från MoneyPuck har laget 80,2 procents chans att nå slutspel – en siffra som sannolikt påverkas negativt av Draisaitls frånvaro. Seattle Kraken, Los Angeles Kings och San Jose Sharks jagar alla inom fem poäng.

Oilers besegrade i natt San Jose Sharks med 5–3 och kan nu se fram emot en repris på Stanley Cup-finalen när Florida Panthers gästar dem på natten mot fredag.

Source: Leon Draisaitl @ Elite Prospects