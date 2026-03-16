Superstjärnan klev av – skadad

Edmonton Oilers jagar en slutspelsplats och vann i natt med 3-1 mot Nashville Predators. Under matchen fick de däremot ett rejält avbräck – Leon Draisaitl klev av med en skada.

Leon Draisaitl inledde nattens match med att sätta 1-0 efter bara drygt tre minuters spel. Målet kom i numerärt överläge och gav Oilers en ledning som de hade med sin även in i den andra perioden. Till den andra akten saknades däremot den tyska stjärnan.

Det efter att ha fått en smäll i den första perioden.

Leon Draisaitl appeared to be injured after taking a hard hit early in the first period from Ozzy Wiesblatt.



Draisaitl was not on the bench to start the second, and didn’t play the rest of the game. Kris Knoblauch had no update on his status after the game. pic.twitter.com/PaLTn6wKxa — Sportsnet (@Sportsnet) March 16, 2026

Ozzy Wiesblatt satte i en tackling på centern som inte såg allt för farlig ut. Den tog dock rätt illa i och med att han inte spelade något mer den matchen. Oilers spelarna var också tydliga mot Wiesblatt resten av matchen och satte in flertalet hårda tacklingar på honom.

Edmonton vann som sagt matchen. Matthew Savoie gjorde 2-0 i den andra perioden. Nashville reducerade sedan genom Fjodor Svetjkov innan Zach Hyman stängde matchen med 3-1 i tom kasse. Connor McDavid hade assist på alla tre målen som Edmonton gjorde.

Oilers ligger just nu trea i sin division men har inte många poängs försprång på lagen som kommer underifrån.