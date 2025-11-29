Los Angeles Kings mot Anaheim Ducks. Två lag från Kalifornien som i natt ställdes mot varandra för första gången den här säsongen.

Då klev Leo Carlsson fram med tre poäng när Ducks vann med 5-4 efter straffar.

Leo Carlsson blev matchvinnare med tre poäng.

Foto: William Liang-Imagn Images.

Leo Carlsson fortsätter att haka på i toppen av NHL:s poängliga. Den svenska supersuccén vägrar att sakta ner och i natt ramlade nya poäng in på kontot. Med ett mål och två assist var han högst bidragande till att Anaheim tog en ny seger.

Samtidigt har han nu gjort 20 assist på 25 matcher och blev med det den fjärde snabbaste Ducks-spelaren genom tiderna att uppnå 20 assist. Just nu ligger han femma i poängligan, bakom fyra kanadensare.

Tre poäng av Leo Carlsson

Nattens mål av Carlsson var dessutom minst sagt viktigt. Med en och en halv minut kvar var det nämligen han som satte 4-4-målet som tog matchen till en förlängning och sedermera till straffar. Väl där kunde Anaheim avgöra efter mål av Troy Terry och Mason McTavish.

Tidigare i matchen hade Leo Carlsson spelat fram till Anaheims 1-1- och 2-2-mål i matchen.

Ducks mål gjordes av Chris Kreider, Olen Zellweger, Pavel Mintjukov och Leo Carlsson. Samtidigt var det Alex Laferriere, Kevin Fiala, Alex Turcotte och Joel Edmundsson som hittade rätt för LA Kings.

