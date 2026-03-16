Supermatch av Carlsson – efter fem raka utan poäng

Leo Carlsson hade gått fem raka utan poäng – då klev han fram med två mål och en assist mot Montréal Canadiens. Det när Anaheim Ducks vann med 4-3.

Leo Carlsson med två mål och en assist.

I lördags blev Anaheim nollade av Linus Ullmark och Ottawa Senators. Det var också den femte matchen i rad där Leo Carlsson lämnade poänglös. Svensken som har haft en fin säsong studsade däremot tillbaka i natt.

Mot Montréal satte han både 1-0 och 2-0 i matchen där det första målet kom i den första perioden och det andra 27 sekunder in i den andra akten. Canadiens kom däremot tillbaka. Alex Newhook Cole Caufield och Nick Suzuki gjorde tre raka mål i den andra perioden för att vända på matchen.

Troy Terry kvitterade sedan till 3-3 inför den tredje perioden, på assist från Leo Carlsson.

Med två och en halv minut kvar att spela avgjorde sedan Cutter Gauthier till 4-3. Ett mål som blev matchens sista.

Carlsson är nu uppe på 55 poäng på 55 matcher den här säsongen.