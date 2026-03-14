Ullmarks revansch – nollade topplaget

Efter två tunga matcher och kritik klev Linus Ullmark fram och höll nollan mot Anaheim Ducks. Det i Ottawa Senators 2-0-seger under lördagskvällen.

Linus Ullmark släppte in fyra av 21 skott mot Seattle förra helgen och hade inte heller karriärens bästa match i 3-2-förlusten mot Montréal tidigare i veckan. Under lördagen tog den svenska stjärnmålvakten revansch.

Det mot topplaget Anaheim.

Leo Carlsson med lagkamrater försökte in 60 minuter men lyckades inte få in någon puck bakom svensken. Istället var det Mike Amadio och Thomas Chabot som gjorde mål framåt för Senators. Ottawa vann också skotten med 29-23.

Linus Ullmark hade därmed 23 räddningar och höll sin andra nolla för säsongen. Den första kom mot Pittsburgh Penguins tidigare i december. Några av räddningarna i dagens match var också av den svårare skolan.

— När en målvakt går igenom en period och inte spelar bra blir det granskat på grund av den här positionen. Men självklart skulle jag inte ändra någonting – vi älskar att ha Linus Ullmark här och vi tror på honom. Vi tror att han kommer att vända det, sa Ottawas general manager Steve Staios i sändningen.

Anaheim leder just nu sin division samtidigt som Ottawa är tre poäng från slutspelsplats.