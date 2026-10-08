Nya klubbrekord för Leo Carlsson i natt

Leo Carlsson.

Foto: Mark J. Terrill/AP/Alamy

Leo Carlsson har fått en flygande start på NHL -säsongen 2026/27.

Efter att ha noterats för fem poäng (1+4) på sina två inledande matcher den här säsongen fyllde Carlsson på poängkontot ytterligare i natt, då han stod för två passningspoäng i Anaheim Ducks 2–5-förlust mot Edmonton Oilers .

Först fanns Carlsson med i förarbetet till Beckett Senneckes 1–0-mål fyra minuter i den första perioden, innan svensken spelade fram Sennecke till forwardens andra powerplay-mål i matchen innan öppningsakten var över.

Slår en rad klubbrekord

Poängen innebar att Carlsson slår en rad klubbrekord i Ducks, enligt NHL PR . Till att börja med är Carlsson nu den spelare i klubben som gjort flest poäng innan sin 22-årsdag, då han nu har stått för 148 poäng på 204 matcher och därmed passerar klubblegendaren Paul Kariyas notering på 147 poäng.

Därtill är Carlsson den ende Ducks-spelaren att inleda säsongen med tre matcher eller fler där han gjort två poäng eller mer, samtidigt som hans sju poäng på de tre inledande matcherna är den poängbästa starten av en Ducks-spelare någonsin efter tre matcher. Vidare är han den första Ducks-spelaren som producerat fem assist eller fler på de tre inledande matcherna av en säsong.

Ducks rasade ihop

Efter Carlssons två poäng och Senneckes två mål i den första perioden var det roliga slut för Ducks. Hemmalaget klappade ihop i mittperioden och släppte in fem raka mål för att se sin 2–0-ledning resultera i ett 2–5-underläge i den andra perioden.

Connor McDavid spelade, som vanligt, huvudrollen för Oilers med sina tre poäng (1+2), samtidigt som Evan Bouchards starka start på säsongen håller i sig då backen sköt två mål och totalt tre poäng i matchen som slutade 5–2 till Oilers. Bouchard har nu producerat elva poäng på de fyra inledande matcherna och ligger tvåa i NHL:s poängliga – bara slagen av McDavids tolv poäng.

Leo Carlsson, å sin sida, ligger på en femteplats i NHL:s poängliga med sina sju poäng på tre matcher.

Anaheim Ducks – Edmonton Oilers 2–5

Anaheim: Beckett Sennecke 2 (3).

Edmonton: Evan Bouchard 2 (6), Kasperi Kapanen (2), Vasilij Podkolzin (4), Connor McDavid (3).

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