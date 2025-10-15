Tre poäng senast. I natt klev Leo Carlsson fram med två nya assist – där han bland annat spelade fram Chris Kreider till 4-3 och segermålet med en och en halv minut kvar mot Pittsburgh Penguins.

Foto: AP Photo/Kyusung Gong.

Anaheim Ducks har vunnit två raka matcher i NHL. Det mycket tack vare Leo Carlsson som har kommit igång ordentligt de senaste två matcherna. Efter att ha gjort tre poäng senast klev den svenska 20-åringen nu fram i natt igen.

Först spelade han fram Chris Kreider till 2-1-reduceringen i den första perioden. Ett mål som startade en vändning där Anaheim gick från. 1-2 till 3-2 genom mål av Cutter Gauthier och Drew Helleson. Pittsburgh kom dock tillbaka och fixade 3-3 via Anthony Mantha i slutet av den andra perioden.

Det blev sedan dramatiskt när Ducks fick chansen i powerplay med drygt en minut och 36 sekunder kvar att spela. Anaheim behövde då bara sju sekunder i spelformen innan ledningsmålet kom när Leo Carlsson spelade fram Troy Terry som hittade Chris Kreider för 4-3. Ett mål som blev direkt matchavgörande och nattens sista.

Med fem poäng på tre matcher hittills har Carlsson nu fått en smakstart på säsongen. Det svenska jättelöftet gör sin tredje NHL-säsong. Förra året blev det 45 poäng på 76 matcher. Då vaknade han också till liv på allvar under våren.

Rickard Rakell gjorde mål för Pittsburgh i matchen när han satte 2-0 i den första perioden. Justin Brazeau gjorde deras första mål för kvällen.