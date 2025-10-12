Leo Carlsson har nu kommit in i den nya NHL-säsongen.

I natt stod 20-åringen för 1+2 – och avgjorde i övertid när Anaheim Ducks vann med 7-6 över San Jose Sharks.

Leo Carlsson låg bakom det mesta i Anaheims galna vinst. Foto: Darren Yamashita-Imagn Images

Vilken underhållning som Kalifornien-derbyt mellan San Jose Sharks och Anaheim Ducks bjöd på under natten.

Det blev en väldigt händelserik tillställning som slutade med 13 mål – och det var då en svensk i huvudrollen. Leo Carlsson gick poänglös från premiären tidigare i veckan men nu lossnade det verkligen för 20-åringen. Carlsson ställdes i natt mot fjolårets draftetta Macklin Celebrini och det blev en kamp supertalangerna emellan om vem som var bäst på isen.

Celebrini hade stått för tre assist, bland annat till John Klingbergs första mål i Sharks, under matchen innan Carlsson klev in i handlingarna. Vid ställningen 5-3 till San Jose spelade Carlsson fram till Chris Kreider som reducerade i powerplay. Sharks ledde sedan med 6-5 när matchen gick in i den sista minuten. Leo Carlsson är den som driver in pucken i offensiv zon och får igång anfallet för Ducks. Sedan håller han sig framme och skjuter ett skott på Sharks-målvakten Jaroslav Askarov. Kreider kan sedan plocka upp returen och sätta 6-6-målet med bara 51 sekunder kvar i tredje perioden.

Leo Carlsson avgör i förlängningen

Tack vare Carlssons två assist till Kreider väntade alltså förlängning i den händelserika matchen. Väl där var det, you guessed it, Leo Carlsson som klev fram återigen. 20-åringen snodde pucken från just Macklin Celebrini och vände sedan på spelet. När han kom fri mot Askarov gjorde Carlsson inga misstag utan skickade iväg ett laserskott som gick in i nätet. Carlsson blev därmed stor hjälte och segerskytt med sitt 7-6-mål för att ge Anaheim sin första seger för säsongen. Han utsågs sedan även till en av matchens tre stjärnor efter att ha stått för 1+2. De andra två som utmärkte sig var Macklin Celebrini och Will Smith i San Jose som både stod för 0+3.

I San Jose Sharks noterades Alexander Wennberg också för en assist medan John Klingberg gjorde ett av målen.

San Jose Sharks – Anaheim Ducks 6–7 OT (2-2,3-2,1-2,0-1)

San Jose: Tyler Toffoli (1), Ryan Reaves (1), Mario Ferraro (1), John Klingberg (1), Adam Gaudette (1), Jeff Skinner (2).

Anaheim: Chris Kreider 2 (2), Cutter Gauthier 2 (2), Beckett Sennecke (2), Alex Killorn (1), Leo Carlsson (1).

