Leo Carlsson skriver ny historia i Anaheim Ducks.

Med sitt mål i natt är 20-åringen nu den yngsta spelaren i klubbens historia att nå 100 poäng i NHL.

Leo Carlsson fortsätter ösa in mål för Anaheim Ducks.

Ny NHL-omgång, nytt mål av Leo Carlsson.

Det har nästan blivit en nattlig tradition vid det här läget att se den svenske supertalangen näta och ösa in poäng för Anaheim Ducks. Så även under nattens drabbning mellan Anaheim och Colorado Avalanche.

Leo Carlsson klev nämligen fram och slog till med ett mål i slutet av första perioden. Anaheims backklippa Jacob Trouba står för ett fint förarbete och spelar in pucken framför mål där Carlsson står fri och kan raka in pucken för ännu en fullträff i NHL. Målet innebär att 20-åringen nu förlänger sin poängsvit till elva matcher. Under den perioden har Carlsson gjort otroliga nio mål och 20 poäng.

Nu skriver Carlsson också ny historia tack vare nattens mål. Målet var nämligen hans 100:e poäng i NHL och Leo Carlsson är yngst någonsin i Anaheim Ducks att nå den milstolpen. Det tidigare rekordet hölls av Paul Kariya som gjorde sin 100:e poäng för Anaheim i februari 1996 då han var 21 år och 109 dagar gammal. Carlsson är dock bara 20 år och 320 dagar gammal när han nu når milstolpen.

Trots svenskens fullträff räckte det inte hela vägen till seger för Anaheim Ducks. Colorado Avalanche vann matchen med 4-1 och Anaheims segersvit i NHL stannar på sju matcher.

