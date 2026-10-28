NHL

Lekkerimäki hjälte - i Canucks galna vändning

Publicerad 28 oktober 2026 07:32
Andreas Larsson
Andreas Larsson
Redaktör
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Jonathan Lekkerimäki har fått en flygande start på årets säsong. Inatt kom två mål och tre nya poäng när han spelande en avgörande roll i Vancouvers vändning mot Anaheim i tredje perioden.

Jonathan Lekkerimäki med två nya fullträffar i natt.
Jonathan Lekkerimäki med två nya fullträffar i natt.
Foto: BILDBYRÅN

Är det månne ett nytt svenskt genombrott i NHL vi bevittnar? 

Nio poäng på 27 matcher. Det var Jonathan Lekkerimäkis notering i NHL de två senaste säsongerna. Efter 14 spelade matcher den här säsongen är den svenske 22-åringen redan uppe på 12 (6+6) poäng. 

I nattens bortamatch mot Anaheim Ducks spelade svensken huvudrollen i Vancouvers jättevändning, som därmed bröt den 10 matcher långa förlustsviten. 

Lekkerimäki tvåmålskytt

Vancouver såg nämligen ut att gå mot en elfte raka förlust efter två spelade perioder i nattens bortamatch mot Anaheim. Hemmalaget ledde med 4-1 efter två perioder efter bland annat ett mål och en assist av Leo Carlsson.

Hoppet tändes när Brock Boeser reducerade till 2-4 med knappa åtta minuter kvar, men såg ut att släckas direkt när Anaheim återtog tremålsledningen bara minuten senare. 

Med knappt tre minuter kvar av matchen var gästerna i tvåmålsunderläge. Då klev Jonathan Lekkerimäki fram och ordnade både 4-5 och 5-5 och tog matchen till förlängning där Filip Hronek kunde avgöra med elva sekunder kvar att spela. 

Övriga svenskar att noteras för poäng i matchen var Liam Öhgren (1+0), Linus Karlsson (0+1) Elias Pettersson (0+2). 

Anaheim Ducks - Vancouver Canucks 5-6 (1-0, 3-1, 1-4)

Anaheim: A.J Greer (2), Jeff Malott, Becket Sennecke, Leo Carlsson
Vancouver: Jonathan Lekkerimäki (2), Liam Öhgren, Brock Boeser, Jamie Oleksiak, Filip Hronek

Source: Jonathan Lekkerimäki @ Elite Prospects

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