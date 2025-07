NHL-lagen som kan byta slutspelsplatser 2025/26

Vilka lag som missade slutspel 2024/25 kan ta sig dit 2025/26? Och vilka kan tappa sin plats?

Daily FaceOff’s Matt Larkin listar tre NHL-klubbar i vardera kategori i sin årliga tre in, tre ut-lista.

Leo Carlsson, Zach Werenski och William Nylander. Foto: Bildbyrån (montage).

Den här texten är ursprungligen publicerad på DailyFaceoff.com och har översatts från engelska till svenska.



Byten av slutspelslag skapar spänning och optimism hos många NHL-fans då det händer så ofta. Den gångna säsongen såg vi fem av 16 slutspelslag bytas ut från året innan. Boston Bruins, New York Rangers, New York Islanders, Nashville Predators och Vancouver Canucks gick från att vara med till att missa slutspelet, och ersattes av Ottawa Senators, Montreal Canadiens, New Jersey Devils, Minnesota Wild och St. Louis Blues.



Det är därför alltid en värdefull övning att förutsäga vilka slutspelslag som kan missa året därpå och vilka lag utanför slutspelet som kan ta sig in.



Vilka lag som missade slutspelet 2024/25 kan kämpa sig tillbaka till 2025/26? Och vilka slutspelslag kan missa festen?



Det är dags för vår årliga lek: Tre in, tre ut.

MISSADE SLUTSPEL 2024/25, KAN TA SIG TILL SLUTSPEL 2025/26

Anaheim Ducks

Ducks har varit utanför slutspelet sedan 2017/18, men visade livstecken förra säsongen. Deras poängprocent på .488 var deras högsta sedan 2018/19. Backen Jackson LaCombe utvecklades till en spelare med stor påverkan i spelet och målvakten Lukas Dostal etablerade sig som det långsiktiga förstavalet. Lagets spelare med högst potential, den 20-årige centern Leo Carlsson, stod för 29 poäng på 31 matcher från februari och framåt, medan rookien Cutter Gauthier avslutade året med sju mål på de sista 12 matcherna. Den unga kärnan tog ett stort kollektivt kliv framåt. Nu uppgraderar de på tränarbänken, från nyckfulla Greg Cronin till legendariske Joel Quenneville – vars handlingar utanför isen alltid kommer ifrågasättas men aldrig hans framgångar på isen. Chris Kreider och Mikael Granlund förstärker topp-9 i anfallet. Allt pekar uppåt för Ducks. Om de kan förbättra sitt försvarsspel, som var sämst i ligan, till åtminstone topp-20, kan de klättra från 80 poäng till runt 90.



Columbus Blue Jackets

Blue Jackets var nära under större delen av 2024/25. De stod på 16–16–6 när kalendern slog över till 2025 och gick sedan 24–17–3 resten av vägen, vann sina sex sista matcher i grundserien och missade slutspelet med bara två poäng. Målvakten Jet Greaves storspelade i slutet, men mycket av framgången kändes hållbar. De var NHL:s femte yngsta lag sett till snittålder. Utöver att backen Zach Werenski stod för en dominant, MVP-liknande säsong, fick de genombrott från forwards som Adam Fantilli och Kirill Marchenko. Även den spektakuläre Kent Johnson stod för sin bästa säsong hittills. Blue Jackets kommer fortsätta slussa in unga talanger – backen Denton Mateychuk bör ta en fast plats kommande säsong – och de har behållit större delen av truppen från 2024/25, samtidigt som de värvat centern Charlie Coyle via trejd. Den viktigaste nyckeln framåt är Fantilli, som har superstjärnepotential och gjorde 31 mål sitt andra år. Om han tar klivet fullt ut som all-star den kommande säsongen kan det lyfta Columbus hela vägen. Det känns som att Jackets kan hitta den där extra vinsten som krävs för att ta en slutspelsplats denna gång, även om de varit förvånansvärt passiva trots sitt löneutrymme under sommaren.



Utah Mammoth

De gick från ett 77-poängslag till ett 89-poängslag under sin första säsong efter flytten från Glendale (och Tempe) till Salt Lake City. Detta trots att två av deras fyra bästa backar, John Marino och Sean Durzi, missade mer än halva säsongen på grund av skador. Det är rimligt att anta att de har bättre tur med hälsan framöver. Lägg till traden för vassa målskytten JJ Peterka, djupvärvningarna av Brandon Tanev (vänsterforward) och Nate Schmidt (back) samt att unga forwards som Logan Cooley och Dylan Guenther slog igenom i fjol och ännu inte nått sin topp – då behöver man inte anstränga sig mycket för att se hur detta 89-poängslag nu ser ut som ett 95-poängslag.

TOG SIG TILL SLUTSPEL 2024/25, KAN MISSA 2025/26

Ottawa Senators

Sens bröt en åtta år lång slutspelstorka 2024/25 tack vare förbättrat försvarsspel under coachen Travis Green. De har äntligen hunnit ikapp Atlantic Division och har riktiga stjärnor på väg in i sin prime, främst kraftpaketet Brady Tkachuk och den skridskostarka backen Jake Sanderson. Men Sens såg inte särskilt konkurrenskraftiga ut i första rundan av slutspelet – de hade svårt att göra mål och undvek en svepning tack vare en övertidsvinst i match 4 – och deras sommar har varit ganska stillastående. Jordan Spence är ett bra tillskott till tredje backparet, Lars Eller är en helt okej fjärdecenter, men… var ska de extra målen komma ifrån? Sens prospect-system har redan levererat de mest lovande anfallarna och kommer troligen inte bidra med några större förstärkningar internt denna säsong. Vi har alltså ett 97-poängslag som ser nästan identiskt ut 2025/26. Med Canadiens på uppgång ser Ottawa ut som femte bästa lag i divisionen just nu, vilket inte lämnar mycket utrymme för misstag i slutspelsracet.



St. Louis Blues

Blues var en otrolig men osannolik historia under 2024/25, där de red på en segersvit på 12 matcher i mars och april som tog dem in i slutspelet. Dylan Holloways genombrott ger hopp om framtiden, och Jimmy Snuggerud visade stor potential efter att ha avslutat collegekarriären och blivit proffs sent på säsongen. Så varför listar jag Blues bland lagen som kan halka ur slutspelet? För att jag undrar om de låg lite före i utvecklingen förra säsongen. De tillät faktiskt fler 5-mot-5 chanser än de skapade 2024/25 – ja, även under mars och framåt när de radade upp vinster. En annan nyckelstatistik: från mars och framåt hade Blues näst högst skotteffektivitet i NHL. Allt gick deras väg. De gjorde en tveksam trade där de bytte lovande tvåvägsforwarden Zach Bolduc mot en potentiellt bra – men än så länge osäker – ung back i Logan Mailloux, och de skrev på med Pius Suter och Nick Bjugstad. I det stora hela ser jag ett bra, men inte fantastiskt lag, som inte skiljer sig mycket från laget som behövde en osannolik slutspurt för att ta sig till slutspel via särspel. Jag tror fortfarande Blues har vänt blad i sin ombyggnad, men det skulle inte förvåna mig om de tar ett litet steg tillbaka mot slutspelsgränsen.



Toronto Maple Leafs

Mitch Marners slutspelsproblem är välkända, men han är NHL:s åttonde bästa poängplockare sedan debuten 2016/17. Han är dessutom en utmärkt tvåvägsspelare som används i alla situationer. Matias Macelli och Nicolas Roy var smarta värvningar men ersätter inte Marners produktion. Nu vilar Leafs offensiva toppproduktion till stor del på att Auston Matthews ska hantera den kroniska skada som reducerade honom från superstjärna till ”bara” väldigt bra under 2024/25, samtidigt som de hoppas att John Tavares kan upprepa en 38-målssäsong som 35-åring. Leafs, trots sitt rykte som ett mer defensivt lag under coach Craig Berube, var i bästa fall ett medellag defensivt den gångna säsongen, och förlitade sig mycket på toppspel av målvakterna Anthony Stolarz och Joseph Woll. Om jag ska satsa, tror jag fortfarande att Leafs tar sig till slutspel nästa säsong – ta det lugnt – men de kan halka ner i en stenhård Atlantic Division. Om Matthews inte kan hålla sig frisk och målvaktsspelet blir sämre, kan Leafs spela nagelbitarmatcher i april för att säkra en plats. Om de inte värvar en till toppforward till varje pris innan oktober, är GM Brad Trelivings sommar ett massivt misslyckande.