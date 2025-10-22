Landeskogs mål mystiskt bortdömt: ”Borde räknats”

Gabriel Landeskog var på väg att utöka Colorado Avalanches ledning.

Då dömdes hans mål mystiskt bort för offside, i förlusten mot Utah Mammoth (3–4).

Ett beslut hans tränare inte håller med om.

Gabriel Landeskog. Foto: Bildbyrån

Colorado Avalanche har stått för en positiv start på säsongen. Men av två förluster på sju matcher var den i natt mot Utah Mammoth den mest oväntade.

Utah vann på hemmais med 4–3 efter förlängning, men frågan är om det hade gått deras väg utan det märkliga bortdömda målet.

Vid ställningen 1–0 utökade Gabriel Landeskog, men det dömdes bort för offside. Målet kan du se i spelaren högst upp i artikeln.

Målet borde ha räknats, menar tränaren

Efter målet kollapsade ”Avs” och Utah vände till 2–1. Efter det blev matchen jämn och 3–3 blev slutresultatet efter full tid – innan Utah avgjorde i förlängningen.

Jared Bednar, huvudtränare i Colorado Avalanche, menar att målet borde ha räknats, enligt Colorado-journalisten Conor McGahey. Enligt tränaren så förde Utah in pucken själva i egen zon, vilket reprisbilderna också visar. Men trots videobedömning, gavs inte Landeskogs mål.