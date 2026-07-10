Lägger av - här är Bellemares nya hockeyjobb

Pierre-Edouard Bellemare stannar inom ishockeyn. Foton: Bildbyrån.

Redan under säsongen klargjorde Pierre-Edouard Bellemare att han skulle lägga skridskorna på hyllan efter Hockey-VM. Den franske ikonen spelade hela vägen till 41 års ålder och är för oss i Sverige mest förknippad för sina år i Leksands IF och Skellefteå AIK, Han vann skytteligan i Hockeyallsvenskan i Leksandströjan, och med Skellefteå vann han två SM-guld innan han som 29-åring (!) fick chansen i NHL.

Där blev det exakt 700 NHL-matcher över tio säsonger med Philadelphia Flyers , Vegas Golden Knights , Colorado Avalanche , Tampa Bay Lightning och Seattle Kraken . De sista två åren av karriären tillbringades sedan i Schweiz.

Bellemare klar för Tampa Bay

Men nu får Bellemare chansen i NHL igen. Den här gången får han ett jobb utanför isen. Han kliver in i sin tidigare klubb Tampa Bay, och blir "spelarutvecklingsspecialist". Hans uppdrag blir att fokusera på klubbens forwardstalanger, och han kommer också jobba med AHL-laget Syracuse Crunch.

Bellemare spelade för Tampa Bay 2021 till 2023 och gjorde 153 matcher för klubben.