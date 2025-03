Vändningen: Ser inte ut att trejdas – kan förlänga

De skeppade iväg Brock Nelson. Men lagets andra veteranforward med utgående avtal, Kyle Palmieri, kan mycket väl bli kvar i New York Islanders.

När trotjänaren Brock Nelson i natt trejdades till Colorado förväntade sig de flesta att New York Islanders skulle göra sig av även med den andra veteranforwarden med utgående kontrakt: Kyle Palmieri. Men så tycks det inte bli.

Igår rapporterade The Fourth Periods David Pagnotta att Islanders erbjudit Palmieri ett tvåårskontrakt, och idag uppger Islanders-reportern Andrew Gross från Newsday att man alltjämt förhandlar om ett nytt avtal med bara timmar kvar till trade deadline. Skulle Palmieri bli kvar i Islanders får det ses som oväntat – inte minst i ljuset av nattens stora trejd.

Kyle Palmieri har hunnit bli 34 år. Han anslöt till Islanders våren 2021 och har den här säsongen gjort 41 poäng på 61 matcher vilket ger en tredjeplats i den interna poängligan om vi räknar bort nyligen borttrejdade Brock Nelseon. Med de 20 mål han gjort är han delad tvåa i den interna skytteligan.

LIVE: Följ nedräkningen inför kvällens deadline

Also hearing #Isles Lou Lamoriello still working to try and re-sign Kyle Palmieri to a contract extension