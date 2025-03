Live: Följ nedräkningen inför NHL Trade Deadline

Det senaste dygnets trejder

Låt oss göra en recap av vad som hänt de senaste 24 timmarna:Brock Nelson –> Colorado AvalancheWilliam Dufour –> Colorado AvalancheCal Ritchie –> New York IslandersOliver Kylington –> New York IslandersColorados förstarundeval 2026 –> New York IslandersVillkorligt tredjerundeval 2028 –> New York IslandersOliver Kylington –> Anaheim DucksFuture Considerations –> New York IslandersJake Walman –> Edmonton OilersCarl Berglund –> San Jose SharksVillkorligt förstarundeval 2026 –> San Jose SharksJustin Brazeau –> Minnesota WildMarat Chusnutdinov –> Boston BruinsJakub Lauko –> Boston BruinsCarson Soucy –> New York RangersRangers tredjerundeval (SJS) 2025 –> Vancouver CanucksReilly Smith –> Vegas Golden KnightsBrendan Brisson –> New York RangersVegas tredjerundeval (SJS) 2025 –> New York RangersNico Sturm –> Florida PanthersSan Joses sjunderundeval 2027 –> Florida PanthersFloridas fjärderundeval 2026 –> San Jose SharksBrian Dumoulin –> New Jersey DevilsHerman Träff –> Anaheim DucksNew Jerseys andrarundeval 2025 –> Anaheim Ducks