Marcus Björk vände hem till moderklubben Björklöven för första gången sedan 12/13. Nu, 13 år senare, är han på väg att spela upp klubben i SHL.

— De två matcherna hemma, det var sånt galet tryck, jag tror aldrig jag har varit med om det i svensk hockey, berättar han för Hockeysverige.se.

Björklöven fortsätter att storma genom det hockeyallsvenska slutspelet. I match tre mot Karlskoga låg de under i princip hela matchen. Sedan vände de och vann efter två sena mål i den tredje perioden. Där Marcus Björk var den som sköt 4-4-målet med drygt fem minuter kvar att spela.

Fredrik Forsberg avgjorde sedan tillställningen kort därefter – och nu har de matchboll i finalserien.

— Vi har vårt spelsystem och spelidé som vi vill följa och det tror vi på 110 procent i varje byte. Vi chippar in varje dag och är ett otroligt gäng utanför isen där vi har grymt kul. På isen sätter vi höga krav på varandra och har högt i tak, det är så man bygger ett vinnande lag, säger Björk.

Med 3-0 i matcher pekar allt på att Björklöven ska ta steget upp till SHL den här säsongen. Det mycket tack vare just en stark offensiv där Björk är en kugge på blålinjen i den första powerplay-uppställningen. Även om målen har uteblivit till viss del.

Med tanke på det – hur skönt var det att dundra in det där målet?

— Jag vet inte hur många gånger jag har försökt att skjuta in den därifrån runt blålinjen. ”Lilliz” är ju en fantastisk passare och jag har känt lite att han lagt upp den hela tiden även om den inte gått in. Men som jag sagt under säsongen, jag sparar dem till finalen. Det var väldigt skönt att se den gå in, jag såg det faktiskt inte själv.

Västerbottningarna har enbart förlorat en av tolv matcher i slutspelet. En formtopp som nu ser ut att ta dem hela vägen till SHL. Med 3-0 i matcher pekar precis allt på att de spelar i SHL nästa säsong.

Marcus Björk är fostrad i klubben och har Björklöven IF som moderklubben. Backen vände i februari, på deadline day för övergångar, hem till klubben. 28-åringen lämnade redan under sitt U16-år men har nu efter 13 år återvänt till hemstaden. Där han får vara med på resan mot en minst sagt efterlängtad återkomst till högsta ligan.

— Det är fantastiskt. Få förunnat att få vara med på en sån här resa med moderklubben. Det är fortfarande bara 3-0 och först till fyra matcher och Karlskoga är ett grymt lag. Nu gäller det att mentalt förbereda sig inför onsdagens match. Det är först till fyra men resan och att vara hemma är fantastiskt roligt. Det är ett härligt gäng, säger han.

Under karriären har det bland annat blivit spel i AHL, NHL och SHL. Men nu är han hemma med ett enda mål. En resa de gör tillsammans med supportrarna. Något som inte minst syntes efter backens kvittering. Han åkte då raka vägen över planen för att fira med bortaklacken.

— Alltså, Lövens fans runtom i Sverige är helt otroligt. De två matcherna hemma, det var sånt galet tryck, jag tror aldrig jag har varit med om det i svensk hockey. Och då har jag spelat i några lag. Fantastiskt roligt att se bortaföljet och jag tror att det kommer vara ännu fler på onsdag…

