Forwarden hoppar runt på kryckor: ”Lite struligt”

Örebros Glenn Gustafsson har gjort ett ingrepp. Forwarden missar därför starten av försäsongen.

– Det har blivit lite mer struligt, säger Gustafsson till Nerikes Allehanda.

Glenn Gustafsson har genomfört ett ingrepp. Foto: Simon Eliasson / Bildbyrån

Försäsongen får vänta för Glenn Gustafsson som nyligen gjort ett ingrepp. Det var i mars 2021 som Örebro-forwarden bröt foten under en bortamatch i Oskarshamn vilket tvingade 27-åringen till operation.

– Man sätter in en platta när man gör en sådan operation. Sedan får man behålla den eller ta ut den efter åtta veckor. Men om det inte strular så kan man behålla den, säger Gustafsson till Nerikes Allehanda.

Forwarden valde att behålla plattan. Allt gick bra, till en början, sedan började det att krångla.

– Det har blivit lite mer struligt i vissa perioder de senaste två åren. Så vi började prata om det och sedan fick jag en tid efter den här säsongen. Det blev en väldigt bra lösning på så sätt att jag inte missar någon större grej med försäsongen.

Tränar fullt ut om två veckor

Operationen var alltså planerad och genomfördes för två veckor sedan.

För tillfället hoppar Gustafsson runt på kryckor. Han måste samtidigt vara försiktig med sårläkningen så att det inte blir infekterat. Men någon längre läkningstid efter operationen är det inte. Redan imorgon är 27-åringen tillbaka på träningen, men utan några större anställningar med foten.

– Jag tror att det är två veckor till på det sättet. Så jag får köra igång med Mattsson (fystränare) med överkroppsträning, stakmaskin och sådana grejer, säger Gustafsson till NA.

Samtidigt tillägger Gustafsson att strulet med foten inte har påverkat hans spel.







