”Igge” stannar i HV71: ”Viktig karaktär”

När HV71 behövt honom som mest, i ett kval, har han lyft. Nu förlänger William Ignberg Nilsson med SHL-klubben.

– Jag ser fram emot en skadefri Ignberg Nilsson nästa säsong som kommer betyda ännu mer för oss, säger tf General Manager Johan Hult.

William Nilsson Ignberg förlänger med HV71. Foto: Bildbyrån (montage).

Precis som Anton Blomqvist gjorde William Nilsson Ignberg flytten från AIK, till HV71, 2024. Men nu, i och med att huvudtränaren fått sparken, går de båda skilda vägar. Den fysiske forwarden har nämligen skrivit på en förlängning.

Det nya avtalet med 24-åringen är skrivet över ett år.

– Jag tycker ”Igge” avslutade säsongen på ett väldigt bra sätt och var en nyttig spelare för oss i de avgörande matcherna. Lägg därtill att han är en pådrivare och viktig karaktär både på isen och i omklädningsrummet. Jag ser fram emot en skadefri Ignberg Nilsson nästa säsong som kommer betyda ännu mer för oss, säger tf General Manager Johan Hult på lagets sajt.

Som Hult är inne på har dessa två första året i HV varit skadedrabbade. Samtidigt har Ignberg Nilsson lyft två gånger om när det blivit dags att rädda kvar klubben via kval.

– Det är jättekul och jag känner att jag har mer i mig att visa upp för HV-publiken. Jag ska fortsätta bygga på mitt fysiska spel och förhoppningsvis sätta dig några flera puckar i mål, säger William Ignberg Nilsson själv.

