Det var märkliga bilder i nattens match mellan New York Islanders och Philadelphia Flyers. Där Kyle Palmieri skadade sig rätt rejält – men ändå lyckades assistera Emil Heineman.

Kyle Palmieris skada hindrade honom inte från att sätta upp Emil Heineman. Foto: Bildbyrån (montage.

Philadelphia tog hem matchen mot Islanders efter straffar. Det var däremot inte det som var den stora snackisen efter matchen. Årets (?) märkligaste assist skedde nämligen i den andra perioden vid ställningen 3-0 till Flyers.

Veteranen Kyle Palmieri gick hårt in i sargen och blev liggandes. New York-forwarden försökte sedan halta sig av isen samtidigt som spelet vände tillbaka in i den offensiva zonen där han befann sig. Philadelphia-backarna såg sedan inte honom utan Palmieri kunde sno pucken, hålla i den en liten stund och sen skicka vidare den till Jonathan Drouin. Han hittade i sin tur Emil Heineman som skickade in 1-3-målet.

Kyle Palmieri hyllas efter assisten till Emil Heineman

Något som sedan också blev startskottet på vändningen. Palmieri tog sig sedan till båset i maka takt och kunde inte spela vidare. Han ska nu träffa en läkare och det återstår att se hur länge han blir borta.

— Han är en av de tuffaste spelarna jag har spelat med. Det tar mycket på honom att bli tvingad att stanna kvar därute på isen. Det var modigt av honom att spela genom smärtan. Han tog inte heller bara pucken. Han tog den och var kylig med den också. Jag är väldigt imponerad, men inte överraskad, av ”Palms” efter att ha spelat med honom så här länge, säger lagkamraten Anders Lee.

Philadelphias mål i matchen gjordes av Tyson Foerster, Sean Couturier och Trevor Zegras. Samtidigt som Matthew Schaefer och Anders Lee gjorde Islanders övriga mål. I straffläggningen var det sedan Travis Konecny som satte den avgörande straffen.