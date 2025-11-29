Kyle Palmieri fortsatte spela efter att ha skadats och stod för en assist till Emil Heineman.

Nu meddelar New York Islanders att forwarden har skadat korsbandet – och missar resten av säsongen.

Kyle Palmieri kommer inte att spela mer under årets säsong. Foto: Dennis Schneidler-Imagn Images

Det var i nattens match mellan New York Islanders och Philadelphia Flyers som olyckan var framme för Kyle Palmieri.

I en åkduell mot Flyers-backen Jamie Drysdale föll Palmieri och hans skridsko fastnade i isen vid sargen. Hans knä vrider sig sedan plågsamt och Palmieri faller direkt till isen och tar sig mot sitt vänstra ben samtidigt som han vrider i smärtor. Forwarden lyckas däremot ta sig upp på benen igen och försöker ta sig av isen för egen maskin. På vägen snor han då åt sig pucken från Emil Andrae i Philadelphia. Palmieri håller sedan i pucken en stund innan han spelar över den till Jonathan Drouin som i sin tur passar till Emil Heineman som gör mål.

Samtidigt som Heineman sköt in pucken åkte Kyle Palmieri av isen och hjälptes direkt ut i omklädningsrummet. Han noterades för en assist till målet, vilket redan har börjat kallas för ”årets assist” med tanke på viljan som Palmieri visade att fortsatte spela trots skadan och den enorma smärtan som han kände.

Kyle Palmieri korsbandsskadad – missar resten av NHL-säsongen

Nu meddelar också New York Islanders exakt hur omfattande som skadan är. Klubben skriver att Palmieri har slitit av korsbandet och kommer att bli borta i sex till åtta månader. Därmed kommer Kyle Palmieri att missa resten av årets NHL-säsong.

#Isles Injury Update: Kyle Palmieri will get surgery to repair an ACL tear in his left knee. He is out 6-8 months. https://t.co/1jtSjmalPU — New York Islanders (@NYIslanders) November 29, 2025

34-årige Palmieri hade stått för 18 poäng på 25 matcher den här säsongen innan skadan. Forwarden hade spelat 223 matcher i rad för New York Islanders men skadan sätter nu stopp för hans ”Ironman-svit”. Under sin karriär har Kyle Palmieri gjort 545 poäng på 925 NHL-matcher. Utöver Islanders har veteranen även spelat för Anaheim Ducks och New Jersey Devils.

