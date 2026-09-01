Totalsågar ex-stjärnan: "Ren narcissism"

Evander Kane och Kurtis Gabriel.

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I en intervju med San Jose Hockey Nows podcast riktar den tidigare NHL -forwarden Kurtis Gabriel knivskarp kritik mot sin tidigare lagkamrat Evander Kane. Gabriel och Kane spelade tillsammans i San Jose under en kort sejour säsongen 2020/21, men under den perioden hann Kane reta gallfeber på den nu pensionerade forwarden.

– Varje möte kom han sent. Nästan varje gång. Vi startade mötet och då öppnades dörren. In kom Evander i sina tofflor och mjukiskläder, medan vi andra satt i kostym. Det fortsatte till den grad att "Burnsie" (Brent Burns) visste hur mycket jag störde mig på det och till slut tappade jag det på honom. Jag är inte rädd för honom. Vanligtvis kan han skrämma och mobba folk eftersom han är tuff och kan slåss, men han är bara den typiska mobbaren, säger Gabriel i podcasten.

"Kan inte hantera ren narcissim"

Kanes tid i San Jose kom till vägs ände 2022, då Sharks bröt kontraktet med den tidigare stjärnan till följd av kontraktsbrott . Under säsongen hade han brutit mot både NHL:s och AHL:s dåvarande Covid-19-protokoll. Gabriel menar att Kanes beteende under deras tid tillsammans i Sharks påverkade resten av laget negativt.

– Det är helt otroligt, för något sådant förändrar omklädningsrummet fullständigt. Någon som honom förstör hela mentaliteten i ett omklädningsrum. Man kan inte hantera ren narcissim, säger Gabriel.

"Har varit tvungen att arbeta mycket med mig själv"

I ett inlägg på Instagram backar Gabriel upp sina uttalanden om Kane och menar att han, innan avsnittet sändes, förberedde sin tidigare lagkamrat på vad som skulle komma ut.

"Jag menade allt jag sade. Jag tyckte in om att spela med dig alls. Det var absurt, om jag ska vara ärlig. Det här är bokstavligen den "lättaste" historien jag kunde berätta om dig. Men jag har varit tvungen att arbeta mycket med mig själv sedan jag spelade med dig för att fortfarande leva och har insett hur absurd jag var i mitt förflutna. Under den tiden var jag djupt sårad och, ärligt talat, omedveten om det. Jag har all medkänsla för dig och du måste ha gått igenom mycket där och då för att bete dig på det sättet, oavsett om du var medveten eller inte. Jag skickar all kärlek och ljus till dig och din familj", skriver Gabriel på Instagram.

Svaret: "Njut av det medan det varar"

Under måndagen gav Evander Kane sitt svar via ett inlägg på X .

"Jag längtar till dagen jag bestämmer mig för att dela med mig av "mina sanningar". Den enda skillnaden? Mina kommer med fakta, kvitton och den faktiska sanningen. För tillfället säger jag bara detta: många människor har blivit alldeles för bekväma med att tala offentligt medan de förlitar sig på min tystnad. Njut av det medan det varar", skriver Kane.

Kane spelade förra säsongen 71 matcher för Vancouver Canucks och noterades för 31 poäng (13+18). Under sin karriär har 35-åringen, som valdes som fjärde spelare totalt av Atlanta i NHL-draften 2009, spelat 1 001 matcher i NHL och producerat 648 poäng för Atlanta, Winnipeg, Buffalo, San Jose, Edmonton och Vancouver.