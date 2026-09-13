Krossade Stanley Cup-drömmen - nu klar för klubben

Chris Kreider är klar för Montreal. Foto: Bildbyrån.

Efter Leo Carlssons nya, dyra femårskontrakt med Anaheim Ducks har klubben en ansträngd lönesituation gentemot lönetaket. Nyligen skrev radarpartnern Cutter Gauthier på ett avtal värt 13 miljoner dollar per säsong.

Det här ledde i sin tur till att Anaheim nyligen valde att sätta upp 35-årige Chris Kreider på waivers med syftet att bryta veteran-stjärnanans kontrakt.

Chris Kreider klar för Montreal

Ny står det klart att powerforwarden flyttar tillbaka österut för spel i Montreal Canadiens. Kreider har skrivit på ett avtal som, med bonusar, är värt 3 miljoner dollar, enligt Sportsnet . Där återförenas han med Martin St.Louis som han spelade med två säsonger i New York Rangers 13/14 och 14/15.

Chris Kreider spelade 14 säsonger i New York Rangers innan han förra året trejdades till Anaheim Ducks. Där gjorde veteranen sedan 50 poäng på 75 matcher under sin första, och alltså enda, säsong med Anaheim. Totalt har Kreider gjort 632 poäng på 958 NHL-matcher.

Skadade Carey Price 2014

Att det blir just Montréal Canadiens för Kreider är lite extra speciellt efter det som hände 2014. Montréal Canadiens gick då upp mot Kreiders New York Rangers i en glödhet konferensfinal. I match 1 kom Chris Kreider fri med Montreals stjärnmålvakt Carey Price och dundrade rakt in i burväktaren efter att ha gått omkull. En kollision som gjorde att Price missade resten av serien, en serie som Rangers sedan vann med 4-2 i matcher, och Montreals drömmar om en Stanley Cup-titel krossades.

Det här är något som Montreal-supportrarna inte glömt, och Kreider har tidigare blivit utbuad i Bell Centre i Montreal. I sociala medier väcker värvningen av Kreider starka reaktioner.

"Ni skämtar va?"



"Ge oss 30 mål och allt är förlåtet"

"Jag kommer aldrig acceptera det här"

"Han är fortfarande inte förlåten för 2014"

Det är några av reaktionerna som Montreal fått i kommentarsfältet på Instagram i samband med presentationen. Återstår att se hur Kreider blir mottagen i Montreal.