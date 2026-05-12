Uppgifter: Jagar rivalens tidigare tränare

Edmonton Oilers uppges vilja göra förändringar i tränarstaben efter det oväntade slutspelsfiaskot mot Anaheim Ducks. Nu tros klubben ha försökt få till en intervju med tidigare Vegas Golden Knights-tränaren Bruce Cassidy – men Vegas sägs ha satt stopp för planerna.

Bruce Cassidy efter STanley Cup-vinsten med Vegas 2023. Foto: AP Photo/Alamy

En tidigare rival kan vara på väg att bli nästa huvudtränare i Edmonton Oilers.

Enligt NHL-insidern Frank Seravalli har Oilers begärt tillstånd att intervjua den tidigare Vegas Golden Knights-tränaren Bruce Cassidy. Men Golden Knights ska ha nekat förfrågan.

”Ligakällor säger att Oilers har sökt tillstånd att intervjua Bruce Cassidy medan de överväger stora förändringar i tränarstaben. Hittills har Golden Knights hållit tillbaka tillståndet från divisionsrivalen”, skriver Seravalli på X.

League sources say #Oilers have sought permission to interview Bruce Cassidy as they contemplate significant coaching staff changes.



To this point, sources say @GoldenKnights have withheld permission from division rival.



Gamesmanship? Perhaps. Mostly unprecedented for role. — Frank Seravalli (@frank_seravalli) May 12, 2026

Cassidy fick sparken från Vegas i slutet av mars, bara åtta matcher före grundseriens slut. Veterantränaren John Tortorella tog då över och lyckades lyfta laget till förstaplatsen i Pacific Division.

Bruce Cassidy kan ersätta Kris Knoblauch i Edmonton

Trots att Cassidy inte längre leder laget från båset är han fortfarande under kontrakt med Golden Knights, vilket innebär att Vegas måste ge sitt godkännande innan andra klubbar kan prata med honom.

Situationen är samtidigt anmärkningsvärd eftersom Kris Knoblauch fortfarande är huvudtränare i Oilers. Men efter den chockartade uttåget mot Anaheim i första rundan av Stanley Cup-slutspelet har spekulationerna om förändringar tagit fart.

Knoblauch tog över Edmonton under säsongen 2023/24 och ledde laget till två raka Stanley Cup-finaler. Båda gångerna blev dock Florida Panthers för svåra i finalserien.

Cassidy har samtidigt ett starkt facit i NHL. Efter framgångsrika år med Boston Bruins, där han bland annat tog laget till Stanley Cup-final 2019, vann han Stanley Cup med Vegas 2023 – efter att ha slagit ut just Oilers på vägen.

Att se Cassidy bakom Edmonton-bänken skulle därför bli en minst sagt laddad utveckling i rivaliteten mellan de två topplagen i Pacific Division.