Stjärnan förlänger: ”Bra jobbat av Toronto”

Toronto Maple Leafs säkrar upp en av William Nylanders lekkamrater.

22-årige Matthew Knies skriver på ett sexårskontrakt värt 7,75 miljoner dollar per säsong.

– Det är absolut en vinst för Brad Treliving och Toronto Maple Leafs, säger TSN:s Dreger.

Matthew Knies och William Nylander 2024. Foto: Bildbyrån/Nick Turchiaro.

Samtidigt som Vegas Golden Knights och Toronto Maple Leafs förhandlar kring en övergång för Mitch Marner kommer glädjande nyheter från Brad Treliving och gänget i Kanada.



Natten till måndag står det klart att 22-årige powerforwarden, Matthew Knies, har skrivit på ett nytt avtal med Toronto efter det ordentliga genombrottet under 2024/25 med 29 mål och 29 assist över 78 framträdanden i grundserien. Förlängningen blir över sex år och är värd 46,5 miljoner dollar. Lönetaksträffen blir därmed 7,75 per säsong.



– Det är absolut en vinst för Brad Treliving (GM) och Toronto Maple Leafs. Ett sexårskontrakt är mycket längre än vad jag tror Knies läger först ville ha. När man tar ett steg bakåt så kommer den årliga lönen att åldras väldigt bra efter halva kontraktstiden. Det är bra jobbat av Torontos GM att skriva ett långt kontrakt med denna restricted free agent-spelaren, säger TSN:s Darren Dreger strax efter att affären gått igenom.



Detta blir den unge forwardens nya kontrakt efter det treåriga ingångsavtalet med en lön på 925,000.

Nyckelpjäs i toppkedja

Matthew Knies valdes av Toronto i andra rundan av NHL-draften 2021 och spelade sedan både JVM och OS under 2021/22-säsongen. Därifrån blev det 35 poäng under första hela säsongen med Leafs innan 2024/25-utdelningen på 58. Detta ofta i en kedja med Mitch Marner och Auston Matthews.



Tidigare har även Knies spelat ihop med William Nylander och John Tavares, vilket skulle kunna bli en verklighet under 2025/26 nu när Marner ser ut att flytta till Vegas.