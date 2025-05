Skriver historia med Oilers: ”Det är enormt”

John Klingberg och Edmonton Oilers är nu historiska i NHL.

Nattens 4–2-seger gör laget till det första att vända och vinna fem matcher under ett och samma slutspel.

– Killarna här har spelat många slutspel genom åren och de vet vad som krävs, säger svensken.

Edmonton Oilers ger helt enkelt aldrig upp i detta Stanley Cup-slutspel.



Efter att Connor McDavid och gänget vänt 0–2 till en 4–2-seger i första kvartsfinalmötet med Vegas Golden Knights inatt, står det klart att man är det första laget i NHL:s historia att vinna fem matcher när man legat under – under ett och samma slutspel.



Denna gång det var Corey Perry, Leon Draisaitl, Zach Hyman och Connor Brown som blev målskyttarna när man hämtade upp tvåmålsunderläget från mitten av den första perioden. Tre av dessa fullträffar kom dessutom när man hade kniven mot strupen i den tredje perioden.



– Vi är en motståndskraftig grupp och visade att vi kan komma tillbaka i matcher. Det är enormt i ett slutspel. Jag tycker att vi hade tålamod idag, och fortsatte göra det vi vet funkar för oss. Till slut fick vi vår belöning, säger svenske backen John Klingberg till media efter segern och fortsätter:

– Vi är en tålmodig grupp, ett veteranlag. Killarna här har spelat många slutspel genom åren och de vet vad som krävs. Det är bara att hålla fast vid vårt spel och ta det match för match.

För John Klingberg själv var även det hela ett nytt steg i rätt riktning efter att han varit borta stora delar av mars och april – tätt inpå den längre frånvaro på ett drygt år då han åtgärdat sina höftproblem med en operation.



– Jag känner mig bra. Jag tror att det hjälper att spela mer och mer matcher, lära känna killarna. Nu har jag varit här ett tag så det hjälper, men jag känner mig väldigt bekväm med hur jag rör mig på isen nu med min nya höft. Jag känner att det bara blir bättre och bättre. Jag är väldigt glad över det såklart, säger han och fortsätter om nya höften:

– Det är annorlunda, men det är det nya normala. Det tar tid, och som jag sa från början kommer det vara en process. Det jag är väldigt spänd på är att bli bättre och bättre för varje vecka.



Vegas Golden Knights – Edmonton Oilers: 2–4 (2–1, 0–0, 0–3)

Vegas: Mark Stone (2).

Edmonton: Corey Perry, Leon Draisaitl, Zach Hyman, Connor Brown.

