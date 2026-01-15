Klart: Svenske VM-backen flyttas upp till NHL

Erik Gustafsson, 33, ryktas närma sig en återkomst till SHL till hösten.

Detta efter en tung höst där han fått spela mycket AHL-hockey.

Nu står det klart att VM-backen återigen får chansen i NHL.

Erik Gustafsson i VM-tröjan. Foto: Jonathan Näckstrand / Bildbyrån

Detroit Red Wings har valt att ge Axel Sandin Pellikka en rejäl chans under säsongen i NHL. Ett förtroende som den unge stjärnbacken från Sverige tagit med beröm. Det innebar samtidigt att Erik Gustafsson fick kliva ner i farmarlaget Grand Rapids Griffins i AHL.

Den enda NHL-match han spelat under säsongen var förlusten mot Nashville Predators den 27/11, då han spelade 17 minuter.

Gjort succé i AHL

I övrigt har det blivit 20 poäng på 22 matcher i AHL, där han varit en absolut nyckelspelare. Erik Gustafssons Grand Rapids Griffins leder AHL-tabellen i överlägsen stil efter att ha vunnit 29 av de 34 matcher man spelat. Bara två gånger har laget förlorat efter ordinarie tid.

Nu står det klart att Detroit Red Wings plockar upp veteranen i NHL igen. Efter att ha spelat 10 matcher i VM för Tre Kronor i våras, får nu Gustafsson chansen i NHL.

Tidigare i januari rapporterade Expressen att Erik Gustafsson var i nära dialog med Djurgården om en återkomst till SHL och klubben han tidigare representerat i svensk hockey. Vidare menar tidningen att det är mycket som talar för att han kan flytta hem efter att NHL-kontraktet går ut i sommar.

UPDATE: The #RedWings have recalled Erik Gustafsson from the AHL’s Grand Rapids Griffins. pic.twitter.com/0UbXE0kUTC — Detroit Red Wings (@DetroitRedWings) January 15, 2026

Source: Erik Gustafsson @ Elite Prospects