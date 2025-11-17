Otursförföljde NHL-forwarden skadad – igen

Kirby Dach har varit otursförföljd med skador de senaste åren och missat över 100 matcher de senaste två säsongerna.

Nu är 24-åringen skadad på nytt.

Kirby Dach.

Foto: Graham Hughes/AP/Alamy

För fjärde säsongen i rad kommer Kirby Dach att missa en betydande del av säsongen.

De två föregående säsongerna har Dach missat över 100 grundserematcher med Montréal Canadiens på grund av knäskador – och nu är 24-åringen skadad igen. Skadan är inte relaterad till hans tidigare knäskador, utan den här är det en bruten fot som kommer att hålla Dach borta från spel i fyra till sex veckor.

Det meddelar Canadiens via ett inlägg på X.

Dach har spelat 15 matcher den här säsongen och noterats för sju poäng, fördelat på fem mål och två assist.

Sedan trejden från Chicago Blackhawks sommaren 2022 har den tidigare stortalangen, som draftades som tredje spelare totalt i NHL-draften 2019, producerat 69 poäng på 132 matcher i Canadiens färger.

Source: Kirby Dach @ Elite Prospects