Nära att få sparken – finländare pekas ut som ersättare

Kevyn Adams dagar i Buffalo Sabres ser ut att vara räknade. Då pekas finländaren Jarmo Kekäläinen ut som en potentiell ersättare av The Athletic.

Foto: Eric Bolte-USA TODAY Sports.

Buffalos misär har fortgått den här säsongen och laget är återigen placerat i botten av NHL-tabellen. Klubben ser därmed ut att fortsätta sin 15 år långa slutspelstorka. Tanken var att bygget skulle ha lyft vid det här laget, och nu börjar det även brinna vid knutarna hos general manager Kevyn Adams.

Rapporter gör gällande att han kan få sparken redan under helgen.

Det pågår nämligen diskussioner inom organisationen om en förändring. Där Adams ligger riktigt illa till. Buffalo har också börjat sondera terrängen efter ersättare. Där The Athletic lyfter ett namn. Jarmo Kekäläinen, som fick sparken från Columbus för ett drygt år sedan, ska enligt tidningen vara aktuell för att ta över jobbet.

Under nästan elva år var han GM för Blue Jackets och har under säsongen varit involverad i Sabres som ”senior advisor”.

Det återstår nu att se hur länge Kevyn Adams får behålla jobbet och vem som i sådana fall blir hans efterträdare.