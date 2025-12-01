Som spelare var Kevin Dineen en orädd kämpe som både producerade poäng och spelade fysiskt. Nu går 62-åringen sitt livs tuffaste kamp – efter att ha diagnostiserats med cancer i bukspottskörteln.

”Det har satt mycket i ett nytt perspektiv”, skriver han på sociala medier-plattformen X.

NHL-profilen Kevin Dineen har drabbats av cancer i bukspottskörteln. Foto: Bildbyrån & AP Photo/Alamy

Det var under söndagen som Kevin Dineen öppnade upp om sin sjukdom på sociala medier.

I ett inlägg på X berättar den tidigare NHL-spelaren och coachen att han fick reda på att han har cancer i bukspottskörteln för några månader sedan.

”Det har satt mycket i ett nytt perspektiv, framför allt hur lyckligt lottad jag är som är omgiven av så många stöttande familjemedlemmar och vänner”, skriver Dineen och fortsätter.

”När #HockeyFightsCancer-månaden når sitt slut ville jag dela med mig av min sjukdom eftersom ishockey har lärt mig att ingen kamp möts ensam. För alla där ute som kämpar med något tungt – oavsett om det är cancer eller en helt annan strid – vill jag att du ska veta att du inte är ensam.”

Kevin Dineen har vunnit OS-guld och Stanley Cup som coach

Dineen, 62, har inte jobbat inom ishockeyn det senaste året efter att ha sparkats från tränarjobbet i AHL-klubben Utica Comets för ett drygt år sedan. Det efter nästan tre och en halv säsong på tränarbänken hos New Jersey Devils farmarlag. Sedan han avslutade sin aktiva karriär med Columbus Blue Jackets 2002 har Dineen haft åtskilliga jobb som huvudtränare i AHL, men även hunnit med två och en halv säsong som huvudtränare för Florida Panthers mellan 2011 och 2013.

2014 ledde han sedan det kanadensiska damlandslaget till OS-guld i Sotji och coachade samma år Kanada till brons på U18-VM. Som assisterande coach för Chicago Blackhawks har han även en Stanley Cup-ring från 2015.

Under sin tid som spelare noterades Kevin Dineen för 1 188 NHL-matcher med Hartford, Philadelphia, Carolina, Ottawa och Columbus. Han svarade för 355 mål och 760 poäng och inte mindre än 2 229 utvisningsminuter. Det gör honom till den 39:e mest utvisade spelaren i ligans historia.

På meritlistan som spelare finns en Canada Cup-seger med Kanada 1987 samt VM-silver 1985 och 1989.