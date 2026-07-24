Redo för genombrott - efter klubbytena

William Eklund pekas ut inför 2026/27.

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Den här texten är publicerad på DailyFaceoff.com och har översatts till svenska.

Det har blivit en sommar av förändring i hela National Hockey League.

Med ett lönetak som stigit till en aldrig tidigare skådad nivå, samt en free agent-pool så grund som den någonsin har varit, har NHL:s 32 organisationer vänt sig till transfermarknaden som primärt medel för truppuppbyggnad denna efter säsong. Vi har sett spelare som tidigare ansågs orörliga hamna i nya klubbar, samt ett exceptionellt stort antal draftval och löften som växlat sidor.

Om du är en följare av hockeyns affärssida har det varit en fascinerande sommar på många olika sätt. Med relativt få lag inställda på att sjunka till botten finns det en stor andel mittenlag som försöker få igenom saker på vilket sätt som helst — och en hel del av dem har gjort stora satsningar på att värva spelare som de tror kommer att bryta igenom i nya miljöer.

Här är fem av toppkandidaterna för genombrott som är planerade att debutera med sina nya lag under säsongen 2026-27.

Mavrik Bourque

Nytt lag: Nashville Predators

Tidigare lag: Dallas Stars

Statistik 2025-26: 82 matcher, 20 mål, 41 poäng, +6

Predators gjorde en betydande finansiell satsning på Bourque efter att ha förvärvat honom från Stars på Kanada-dagen, och gett honom ett nytt sexårskontrakt värt 5,5 miljoner dollar per säsong. Även i NHL:s ständigt föränderliga ekonomiska landskap är det fortfarande mycket pengar för en spelare med 66 poäng på 156 karriärmatcher hittills. Det är ändå en beräknad satsning på en spelare som verkade vara ett offer för antalet i Dallas.

Den nye GM:s i "Preds" Chris MacFarland verkar ha sin blick fäst på att återföra sitt lag till att utmana, och hans handlingar denna sommar speglar detta. Ross Colton, Jack Drury, Nils Höglander och Alex Kerfoot bör alla leverera värde i sekundära roller, men Bourque har talangen att prestera mycket mer. Den möjligheten hade sannolikt aldrig kommit för honom i Dallas, där han fastnat bakom många mer etablerade spelare, fick lite tid i första linan och lite powerplay-tid, men det skulle inte överraska att se Bourque säkra en bra plats i Nashvilles trupp.

I dagsläget har Predators en av ligans äldsta toppsex-forwardgrupper, inklusive 36-årige Steven Stamkos och 35-åringarna Ryan O'Reilly och Jonathan Marchessault. Även Filip Forsberg blir 32 år på öppningskvällen. Vid 24 års ålder är Bourque mycket närmare i ålder till personer som Luke Evangelista, Matthew Wood och Brady Martin, som alla har visat lovande framgångar som unga proffs. Bourque kan bli en modell för Nashvilles yngre spelare att följa som någon som arbetat sig upp från lägre nivåer och väntat tålmodigt på rätt tillfälle att komma. Det tog bara två år för honom att gå från att leda AHL i poäng till att bli en 20-målsmann i NHL. Nu är Bourques nästa steg att säkra en plats i Nashvilles första kedja.

William Eklund

Nytt lag: Ottawa Senators

Tidigare lag: San Jose Sharks

Statistik 2025-26: 78 matcher, 15 mål, 53 poäng, -31

Efter att Senators bytt Brady Tkachuk till Florida Panthers i juni hade de ett överskådligt hål att fylla — och alla visste det. Tack och lov hade de också ett större lager av trade-attiraljer att röra sig med, och GM Steve Staios satte dem till god användning, genom att vända 9:e valet i 2026-draften till San Jose i utbyte mot ett paket som leddes av William Eklund.

Sharks hade sannolikt bara gjort affären för att de visste att de skulle kunna ersätta Eklund med Ivar Stenberg, det tydliga 2:a valet. De behövde också desperat lägga till ytterligare ett stort defensivt löfte i deras system, vilket de lyckades med när Keaton Verhoeff föll ner till dem på 9. Men detta är ett byte som kommer att fungera för båda lagen, med Eklund i princip garanterad att starta sin Senators-period i Tkachuks gamla roll bredvid Tim Stützle, en av ligans bästa unga center.

Under de senaste två säsongerna har Eklund konsekvent varit en av de bättre drivarna av spelet i ett eländigt svagt Sharks-lag, producerat i en solid takt samtidigt som han hjälpt laget att skapa fler chanser än sina motståndare under sina byten. Enligt Natural Stat Trick var Eklund en av de enda Sharks-spelare som visade "high danger"-chanser och skottförsöksdiferential nord om 50 procent vid 5-mot-5 över 2024-25 och 2025-26 kampanjerna. Det återstår att se hur Eklunds spel kommer att översättas i Ottawa, särskilt eftersom han ser ut att fylla en vakant plats efter en av ligans bättre kraftfulla forwards (vilket Eklund definitivt inte är), men på pappret verkar han ha vad det krävs för att bilda en fantastisk partnerskap med Stützle.

Kaedan Korczak

Nytt lag: Pittsburgh Penguins

Tidigare lag: Vegas Golden Knights

Statistik 2025-26: 78 matcher, 3 mål, 16 poäng, +6

Penguins GM Kyle Dubas valde att avsevärt omforma sin backgrupp i slutet av juni och tidigt juli, och lät Ryan Shea, Parker Wotherspoon och Connor Clifton lämna stan medan de hämtade hem Trevor van Riemsdyk, Declan Carlile och Korczak, sistnämnda som kom från Vegas i en en-mot-en-affär för Wotherspoon. Mitt i alla andra byten som ägde rum de dagarna ledande före och efter juli 1, gick Korczak-affären under radarn. Men det var ett smidigt drag för ett Penguins-lag som fortfarande försöker förbli konkurrenskraftigt under Sidney Crosbys senare år samtidigt som de förbereder sig för det svåra efterföljandet av hans oundvikliga pensionering.

Penguins nådde slutspelet 2026 tack vare flera spelare som hade några av sin karriärs bästa år. Wotherspoon ingår definitivt i den kategorin, och han kommer att bli en perfekt match i Vegas, där varje dollar räknas; Golden Knights är inställda på att betala honom endast 500 000 dollar under 2026-27. Men Korczak är det långsiktigt bättre stycket, och han är kontrakterad till väldigt rimliga 3,25 miljoner för fyra år till. Även om 25-årige backen aldrig hade en särskilt stor chans att ta sig bortom Vegas bottenpar, borde han kunna spela betydande minuter i Pittsburgh, speciellt när Erik Karlsson och Kris Letang går vidare.

Korczak kommer kanske aldrig att bli en riktigt produktiv NHL-back, men han har en bra fysisk ram (191 cm, 93 kg), är högerfattad, och är otroligt duktig på att neka motståndare inträde i sin zon. Under 2025-26 grundsäsongen hade ingen Golden Knights-back bättre "high danger"-chansförhindrande än Korczak, och hans underliggande nummer förblev generellt starka in i slutspelet. Korczak kanske startar sin Penguins-period i en liknande plats som den han upptog i Vegas, men det tar kanske inte lång tid innan han flyttar upp i laget — särskilt om Letang fortsätter att dala.

Connor McMichael

Nytt lag: St Louis Blues

Tidigare lag: Washington Capitals

Statistik 2025-26: 78 matcher, 14 mål, 46 poäng, +8

Blues och Capitals gick ihop för ett potentiellt win-win-arrangemang i slutet av juni, där St. Louis bytte Jordan Kyrou mot McMichael, löftet Milton Gästrin, och 16:e totala valet i 2026-draften. Det är enkelt att se varför båda lagen hoppade på det, men Blues gjorde särskilt bra i att byta Kyrou, en 28-åring, för ett trio framtidsanpassade brickor.

McMichael och Kyrou nådde båda exakt 46 poäng under 2025-26-säsongen, även om Kyrou har en mycket starkare track record av högre produktion (han är en tre-gånger 30-målsskytt och 70-poängsspelare). Blues ser dock McMichael som någon med hastigheten och färdigheterna som krävs för att hjälpa till att återskapa en stor del av Kyrous offensiv, särskilt om han spelar i en kedja med Robert Thomas, Dylan Holloway eller en annan sommarvärvning Mason McTavish. Nye Blues GM:n Alex Stein slösade väldigt lite tid på att sajna McMichael till en sexårig deal med en 6,75-miljoners lönetaksträff, vilket snart kan bli ett kap om McMichael återgår till (eller bygger vidare på) sin 26-mål, 57-poängsform under 2024-25-säsongen.

Det finns många anledningar till optimism. Även när hans produktion sjönk till 46 poäng 2025-26, rankades McMichael bland Capitals bästa med 2,22 poäng per 60 minuter vid 5-mot-5 — tvåa efter Tom Wilson. McMichael genererade konsekvent farliga chanser och satte upp sina kedjekamrater till bra chanser. I St. Louis kommer McMichael sannolikt att vara mycket mer av ett inslag i powerplay och bör ges ett mycket längre koppel bredvid Blues toppspelare. Kyrou var väldigt bra i Blues, men McMichael har vad det krävs för att kompensera för hans avgång.

Simon Nemec

Nytt lag: Calgary Flames

Tidigare lag: New Jersey Devils

Statistik 2025-26: 68 matcher, 11 mål, 26 poäng, -11

Har något NHL-lag en starkare pipeline av backar än Flames? Utöver Nemec, som de betalade ett par framtidiga första-runda-val för att förvärva från New Jersey i juni, har Flames också Zayne Parekh, Carson Carels, Kevin Bahl, Hunter Brzustewicz, Yan Kuznetsov och Henry Mews i sin talangpool, bland backar. Det är en otroligt imponerande grupp som ger Flames ett starkt stomme att bygga vidare på under de kommande åren.

Trots att han bara blev 22 år i januari var Nemec redan en av ligans bästa målfarliga backar förra säsongen, med 10 vid fem mot fem — lika med Lane Hutson, Bowen Byram och före detta Flames-spelaren Rasmus Andersson på 17:e plats bland alla NHL-försvarare. Nemecs defensiva spel är definitivt ett arbete som pågår, men det finns väldigt få backar som är kapabla att fylla på i spelet lika effektivt som Nemec gör. Han agerar ofta som en fjärde forward i kontringar för att skapa möjligheter för sitt lag, och även om det finns en viss risk i detta tillvägagångssätt, betalar det rutinmässigt tillbaka.

Vad Nemec verkligen behöver är en ansvarig partner som kan låta honom spela sitt spel utan rädsla, och Flames kanske har precis det för honom i Kevin Bahl, som också kom från Devils i en stor efter-säsongstransaktion för två år sedan. Det återstår att se om Nemec eller Parekh får tröjan att leda Flames första power-play-enhet, men oavsett ska de båda få massor av chanser att spela i offensiva situationer. Nemec skulle aldrig få så mycket utrymme i New Jersey, där Luke Hughes hade tagit full kontroll över tyglarna som lagets go-to poängproducerande back. Som Calgaries högst betalda back kommer Nemec att ges varje möjlighet att bygga vidare på sina tidigare prestationer.